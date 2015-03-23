澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元维持升势，因美元全线疲软

美联储担心美元强势，对大宗商品货币起到支撑作用。

“无疑海外投资者将会贪婪地注视新西兰的利差优势，”新西兰国民银行(BNZ)策略师Raiko Shareef在一份报告中这样说道。同时，未来几周新西兰国内会影响本币走势的数据很少。

新西兰元上周升值3.1%，为18个月来最大升幅，近期支撑位料在0.7560美元，3月中旬触及的高位0.7611为首道重要阻力位。

市场偏爱新西兰元亦导致该货币兑澳元涨至高位1.0248新西兰元，随后小幅回落至1.0280。

欧元/新西兰元 周五下滑至纪录低点1.4247新西兰元，最新报1.4279。

新西兰元全线走强推动新西兰元贸易加权指数 升至两个月高点。

与该货币有关的当地主要事件为，乳业巨擘恒天然周三公布中期业绩以及给牛奶供应商付款的最新预估，当天还有新西兰月度贸易收支公布。(完)

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