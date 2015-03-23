中港股业绩：中信银行去年实现净利同比增3.87%，拟发350亿元优先股

路透上海3月23日 - 中国中信银行 上周六公布年报，去年净利润406.92亿元人民币，比上年同期增加了3.87%，与此前公布的业绩快报基本一致。公司还提出计划发行优先股，募集至多350亿元人民币。

去年该行去年实现营业收入1,247.16亿元，同比增加19.28%，每股收益0.87元。因公司拟向中国烟草公司定向增发A股，所以该行2014年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增，留待以后分配。

年报显示，中信银行去年净利差2.19%，比上年减少了0.21个百分点；存贷款比例为73.08%，比上年增加0.29个百分点；不良贷款率为1.30%，拨备覆盖率为181.26%。

去年底，中信银行资本充足率为12.33%，比上年同期增加1.09个百分点；一级资本充足率为8.99%，增加了0.21个百分点。

公司还提出优先股发行计划，拟非公开发行不超过3.5亿股优先股，募集资金全部用于补充其他一级资本。优先股采用分阶段调整的股息率，第一个计息周期的股息率，由董事会通过询价方式等确定，股息每年发放一次。

与其他银行股的优先股方案一致，中信银行亦设置了强制转股条款，即核心一级资本充足率降至5.125%以下或二级资本工具触发事件发生时，该行有权将优先股全额转为普通股。

去年中信银行公布了定向增发119亿元的再融资计划，引进战略投资者中国烟草总公司，占扩大后股本5%。目前该计划已获中国银监会核准，尚需证监会等监管部门审核。

2014年，中信银行的控股股东中信股份 成功借壳中信泰富，实现在香港联交所整体上市。中信股份的上市，整体融资能力进一步增强。