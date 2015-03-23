台湾汇市：台币实质交投盘初随非美货币微扬，关注韩元及外资动向

路透台北3月23日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易较上日微幅偏升。汇银人士表示，台币早盘交投随非美货币略见反弹，但进/出口商交投仍显观望，今日台币实质交易料暂在既有区间狭幅波动。

他们指出，盘初外资交投微幅偏向汇入，但量能并不明显，进/出口商交投也偏向保守，早盘交投暂由实质需求带动较难跳脱现有区间盘整，后续关注韩元及外资动向。

〞早上大家都还在等，出口商仍在犹疑，〞一位大型官股商银交易人士说。

本地时间9:58，台北外汇成交量约为1.3亿美元，交投大致持稳；韩元 盘初报1,118.7，上日收在1,123。同时间，台股 涨0.06%报9,756.08点。

市场人士预估，今日台币实质交易将在31.400-31.500间交投。早盘主要交易区间落在31.390-31.446；上交易日区间则在31.440-31.498。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点暂在价平附近。一个月远汇报价 暂在31.424/31.440左右，上日纽约盘收在31.340。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.400-31.500

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