欧洲政经：希腊总理警告梅克尔，若无援助将“不可能”偿还债务--FT

路透3月22日 - 据英国金融时报周日报导，希腊总理齐普拉斯警告德国总理梅克尔，如果欧盟不向希腊提供任何短期资金援助，希腊将“不可能”偿还将在未来几周到期的债务。

该报还称，齐普拉斯是在致信梅克尔时发出上述警告的。这封信的落款日为3月15日。梅克尔在收到该信不久后同意在上周四欧盟峰会的间隙与齐普拉斯会面。

齐普拉斯在信中警告称，希腊政府将不得不在偿还债务和继续社会支出之间做出选择。报导还称，齐普拉斯在信中责怪欧洲央行限制了希腊发行短期债券的能力，还指责欧元区纾困机构拒绝在希腊政府实施新一轮经济改革前发放任何纾困资金。

齐普拉斯和梅克尔办公室的代表未立即就此置评。

“应该澄清的是，在欧洲央行对希腊发债实施特殊限制，以及纾困资金推迟发放的情况下，任何政府都不可能偿还债务，”齐普拉斯在信中写道。