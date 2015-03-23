主要国家经济指标预测--3月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日(二) 0135 日本制造业采购经理人指数 3月初值 -- 51.6 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 48.5 47.6 服务业PMI 52.8 53.4 综合PMI -- 52.2 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 51.5 51.1 服务业PMI 55.0 54.7 综合PMI -- 53.8 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 51.5 51.0 服务业PMI 53.9 53.7 综合PMI 53.6 53.3 0900 意大利薪资指数(较前月) 2月 -- +0.70% (较上年同期) -- +1.1% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.3% -0.9% (较上年同期) +0.1% +0.3% 零售物价指数(RPI) (较前月) +0.5% -0.8% (较上年同期) +1.0% +1.1% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% -0.9% (较上年同期) +1.0% +1.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 2月 +1.6% -3.7% (较上年同期) -12.4% -14.2% 产出物价(较前月) 持平 -0.5% (较上年同期) -1.9% -1.8% 核心产出物价(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.4% +0.5% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.7% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% -0.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6% 每周平均实质所得(较前月) -- +1.2% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8% (较上年同期) -- +5.4% 房价指数 -- 218.6 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 54.7 55.1 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 46.5 48.1 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 0 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 37.5 36.4 出口(亿新西兰元) 40.9 37.0 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.92 顺差0.56 截至2月的一年 逆差18.2 逆差14.1 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月23日(一) 1100 英国工业联盟总工业订单差值 3月 0 正9 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 488 490 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 负3.7 负5.95 (完)