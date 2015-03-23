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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--3月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段     预估值        前值
    3月24日(二)
    0135  日本制造业采购经理人指数                   3月初值          --        51.6
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值         48.5       47.6
                    服务业PMI                                        52.8       53.4
                    综合PMI                                           --        52.2
    0830  德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值         51.5       51.1
                    服务业PMI                                        55.0       54.7
                    综合PMI                                           --        53.8
    0900  欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)      3月初值         51.5       51.0
                    服务业PMI                                        53.9       53.7
                    综合PMI                                          53.6       53.3
    0900  意大利薪资指数(较前月)                        2月           --      +0.70%
                       (较上年同期)                                   --       +1.1%
    0930  英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               2月         +0.3%      -0.9%
                             (较上年同期)                           +0.1%      +0.3%
               零售物价指数(RPI) (较前月)                           +0.5%      -0.8%
                             (较上年同期)                           +1.0%      +1.1%
               扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            +0.5%      -0.9%
                            (较上年同期)                            +1.0%      +1.2%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       2月         +1.6%      -3.7%
                                     (较上年同期)                  -12.4%     -14.2%
                                 产出物价(较前月)                    持平      -0.5%
                                     (较上年同期)                   -1.9%      -1.8%
                             核心产出物价(较前月)                   +0.1%      +0.2%
                                     (较上年同期)                   +0.4%      +0.5%
    1230  美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   2月         +0.2%      -0.7%
              未经季节调整的CPI(较上年同期)                         -0.1%      -0.1%
              经季节调整的核心CPI(较前月)                           +0.1%      +0.2%
              未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                     +1.6%      +1.6%
              每周平均实质所得(较前月)                                --       +1.2%
    1300  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      1月           --       +0.8%
                                         (较上年同期)                 --       +5.4%
                                  房价指数                            --       218.6
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         3月初值        54.7       55.1
    1400  美国新屋销售年率(万户)                        2月          46.5       48.1
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数          3月           --           0
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                        2月          37.5       36.4
                出口(亿新西兰元)                                     40.9       37.0
                贸易收支(亿新西兰元)                             顺差3.92   顺差0.56
                                                  截至2月的一年  逆差18.2   逆差14.1
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季修正值       --       +0.4%
                           (较上年同期)                               --       +2.7%
        
     
   附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值 
    3月23日(一)
    1100  英国工业联盟总工业订单差值                   3月              0         正9
    1400  美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　 2月　　        488         490
    1500  欧元区消费者信心指数                       3月初值        负3.7      负5.95
    (完)
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