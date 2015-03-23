投行观点：中国出口竞争力提高叠加周期因素改善，今年出口料增9%--中金

路透北京3月23日 - 中国国内投行--中金发布报告称，短期看，中国出口竞争力提高叠加周期性因素改善，2015年出口将明显强于去年，预计增速为9%，有助于经济增长。

“东盟需求强劲和美国增长更加明确，周期性变化，叠加中国制造竞争力优势，会促进中国出口增速回升。其次，短期国内需求弱，客观上有助于提高出口增速。”中金称。

进口方面，中金认为，中国消费品进口占比上升是一个新动向，侧面反映中国从投资向消费逐步转型的迹象。

受春节错位和低基数因素影响，中国2月出口同比增长48.3%，增速远超市场预期。而内需持续低迷和商品价格走低，令当月进口同比下降20.5%，增速创下近六年来最大降幅。当月贸易顺差606.19亿美元，再创纪录新高。

以下为中金报告全文：

金融危机后，中国出口产品的竞争力不仅没有削弱，反而逐步提高。中国低端劳动力密集型出口品定价能力和附加值不断提高，机械及运输设备等中高端制造业价格优势明显，市场份额提升。近年中国出口增速下滑，主要受全球经济增长放缓拖累。但总体上中国出口占全球份额仍快速扩张，本质上反映的是中国劳动生产率更高。

短期看，出口竞争力提高叠加周期性因素改善，2015年出口将显着强于去年，预计增速9%，有助于经济增长。经常账户顺差占GDP比例攀升至4%，人民币汇率有升值压力。

中国制造的国际竞争力增强。随着劳动力成本上升，中国制造的国际竞争力是否像中国出口增速一样，持续下滑？从中国低端劳动力密集型产品和中高端机械制造产品看，答案是否定的。

* 最近10年，低端劳动力密集型出口品定价能力和附加值大幅提高。众所周知，中国生产的鞋靴，是传统劳动力密集型产品，国际市场占有率达60%，自2006年以来，中国鞋靴出口金额平均增速13%。鞋靴的出口数量指数从2006年起基本不动，反映中国制造的鞋靴市场占有率已饱和，但鞋靴出口价格指数连年上涨，平均每年涨价12.5%。在服装出口方面，自2011年后，也出现了类似鞋靴出口的现象。这说明中国在传统低端劳动力密集型产业，可能拥有某种定价权。定价权的获得，可能是通过一部分产业链转移到越南、非洲等地，与中国实现了梯度分工，另一部分成功升级，增加了附加值实现的，即国内生产的产品，品牌更高端、质地更优、更具个性化。出口价格大幅上扬没有拖累出口数量。背后反映的是传统低端劳动力密集型出口产业不断升级进步。

* 中高端制造业出口，如机械及运输设备，价格优势明显，性价比高，市场份额不断扩大。与鞋靴和衣服出口不同的例子是中国机械及运输设备出口，它们与低端劳动力密集型产品处在不同发展阶段。近10年来，中国出口的机械及运输设备价格几乎没有任何变化，而出口数量连年上升（平均每年涨15%）。反映在中高端制造业，中国占有市场份额的能力相当出色。主要原因是，与发达国家相比，中国产品的性价比更高。另外，尽管中国劳动力工资上涨明显，但企业精细化管理和技术进步，提高劳动生产率，强化了价格优势。

从产品结构看，杂项和机械及运输设备出口，占中国全部出口产品份额70%。虽然近10年来中国出口产品结构变动不大，但产品内部可能已发生巨大变化。杂项（低端劳动力密集型）出口品附加值不断提高；机械及运输设备（含电子、汽车）出口品质优价更低。这说明，中国制造的国际竞争力不仅没有消失，通过转型升级，反而在增强。

* 但如何解释出口增速持续下行？根本原因是全球经济增长放缓的周期性因素影响。中国制造的国际竞争力仍强，但出口增速从2010 年的31%迅速回落至去年的6.1%。这主要是全球经济下行周期的反映。出口增速的波动，绝大部分可用外需解释。

与其他国家相比，中国出口增速仍亮丽。去年四季度，中国出口同比增速8.6%，而同期美国只有1.1%、日本是-4.3%、德国是-3.2%。2014 年全球贸易增速预计2%，中国出口同比增速6.1%，显着快于全球。出口占全球份额上升至12.2%，提高0.5 个百分点，中国出口竞争力强。

中国对东盟出口持续多年两位数高增长，前景仍广阔。东盟是中国第三大贸易伙伴（除香港），占中国出口份额12%（较2005 年上升4.3 个百分点）。1-2 月中国对东盟出口同比增速38%。在东盟十国中，对中国出口贡献最大的是越南，贡献率达1/3 左右。对越南出口占中国总出口比例2.8%，比俄罗斯、印度、巴西等金砖国家的比重还高。

中国对越南出口最主要的产品是面料，可能反映中国部分产业链向越南转移。产业转移带来其对中国的原材料、机械设备的依赖度增加，促进中国出口。中国对东盟出口另一主要产品是就是机电、音像设备及其零件、附件。未来这些项目的出口将和中国的资本输出联系在一起。“一带一路”战略将进一步加强中国和东盟的贸易关系。

* 在这样的大背景下，如何看待短期出口走势？首先，从出口季调后环比趋势项看，出口增速底部逐渐抬高，环比和同比增速均稳定在12%左右。显示出口增长动能恢复，预计2015 年出口增速9%，显着强于去年的6.1%。主要逻辑是东盟需求强劲和美国增长更加明确，周期性变化，叠加中国制造竞争力优势，会促进中国出口增速回升。

其次，短期国内需求弱，客观上有助于提高出口增速。中国50%的高储蓄率，居全球之冠。而国内投资需求弱，可能使得过剩储蓄被迫出口。其中一个明显例证，是产能过剩行业的钢铁、电解铝的加速出口，其与PPI 之间的巨大裂口，反映了短期无法消化的国内产品转向出口，这在客观上增加了出口。

* 此外，关于进口，我们发现中国消费品进口占比上升是一个新动向，侧面反映中国从投资向消费逐步转型的迹象。2012 年以来，农产品、饮料及烟酒和杂项（服装、鞋帽、相机、钟表等）占中国总进口的比例结束了2005-2011 年间的持续下滑状态，小幅回升，显示中国消费品进口增长快过资本品。