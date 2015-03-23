《汇市简讯》澳元在亚洲市场守住阵地

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
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* 澳元周一守住阵地，尽管其他地方有温和的美元买盘
* 商品研究局指数(CRB)周五涨1.5%，铜价升3.8%，或许支撑澳元
* 澳元交叉盘反弹，澳元兑新西兰元升0.3%，上周五创新低1.0259
* 上周美联储会议后，市场仍缺乏流动性
* 走势被夸大，投资者对美联储升息计划缺乏信心
(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。