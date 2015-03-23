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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 10:49 BJT

《汇市简讯》澳元在亚洲市场守住阵地

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* 澳元周一守住阵地，尽管其他地方有温和的美元买盘

* 商品研究局指数(CRB)周五涨1.5%，铜价升3.8%，或许支撑澳元

* 澳元交叉盘反弹，澳元兑新西兰元升0.3%，上周五创新低1.0259

* 上周美联储会议后，市场仍缺乏流动性

* 走势被夸大，投资者对美联储升息计划缺乏信心

(完)

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