《台湾新债预测》五年期104/6公债得标利率料落在1.025-1.045%

* 标售标的：104/6期五年公债

* 标售时间：周二(24日)

* 标售金额：预估350亿台币

* 预测中值：1.025-1.045%

* 受访机构：10家

路透台北3月23日 - 台湾财政部周二将标售五年期公债104/6 。路透调查显示，在补券需求与殖利率跌幅已高等多空因素拉锯下，预计该期公债得标利率料落在1.025-1.045%间。

路透周一访谈10家金融机构，包括五家银行、三家证券、二家票券，市场预估中值为1.025-1.045%，大区间则在1.015-1.06%。

〞最近殖利率下太多了，但因为短钱充斥，多方将略胜一筹。〞一家大型官股行库交易主管说。

本次104/6期增额公债预计标售350亿台币，将在周五(27日)发行。

以下为交易员观点整理：

--依近日美国Fed利率决议会后声明以及台湾央行总裁发言判断，台湾今年升息机率低。养券仍将是大势所趋，且因市场短钱充斥，五年券需求度料高。

--空单未平仓量一路攀高，至上周五为止已高见164亿台币，在具轧空行情想像下，本期公债截标机率低。

--五年券殖利率跌幅已深，1.0%对买盘不具吸引力。目前殖利率来到低档区，买盘压低大量得标机率不大，但银行还是有补券需求。

--五年券殖利率1.0%以下，是去年以来的相对低点，且五年与10年券利差拉宽，有收敛必要。不过下期五年券要到6月才发，因此买盘仍有补券需求，不过对利率会有所要求。

--国库将于下午公布第二季发债计画，虽然先前对外宣称，各期发债金额可能弹性减少，但预料以长券为主。若符合预期，对五年券影响就有限，若连五年券发债量也降低，将会引发追价买盘。

相关报价：

--本地时间11:14，104/6发行前交易殖利率报1.025%，成交165亿台币。

以下为金融机构对104/06期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型银行一 1.02 1.05

大型银行二 1.03 1.05

大型银行三 1.02 1.05

大型银行四 1.02 1.03

中型银行五 1.015 1.03

大型票券 1.03 1.05

大型票券 1.02 1.05

大型证券一 1.02 1.04

大型证券二 1.03 1.06

大型证券三 1.04 1.05

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