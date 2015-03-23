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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 10:54 BJT

韩国股市：早盘盘中小升，外资料连续第七日买超

路透首尔3月23日 - 韩股周一早盘盘中略微上扬，追随多数亚洲股市
走势。
    
    0235GMT，韩国综合股价指数 升0.2%报2,040.66点，上周五收
报2,037.24点。
    
    首尔的分析师称，美元/韩元汇率近期波动，料限制股市在窄幅区间
内。
    
    外资周一料连续第七日买超，今日稍早买入410亿韩元(3,667万美元)
韩股。(完)
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