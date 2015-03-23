韩国股市：早盘盘中小升，外资料连续第七日买超

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透首尔3月23日 - 韩股周一早盘盘中略微上扬，追随多数亚洲股市 走势。 0235GMT，韩国综合股价指数 升0.2%报2,040.66点，上周五收 报2,037.24点。 首尔的分析师称，美元/韩元汇率近期波动，料限制股市在窄幅区间 内。 外资周一料连续第七日买超，今日稍早买入410亿韩元(3,667万美元) 韩股。(完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。