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货币新闻 | 2015年 3月 23日 星期一 16:43 BJT

中港个股：中国石化称炼油和化工业务开始盈利，因高价库存得到消化

路透香港3月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周一称，旗下炼油和化工业务现在开始盈利，因高价库存得到消化。

该公司董事长傅成玉在记者会上作以上表示。

他并称，去年底的原油库存每桶78美元，因而对今年1-2月的炼油和化工业务带来亏损压力。

被问到对原油价的看法，他说，预期今年的油价不会高，且油价要回到每桶100美元以上，“恐怕要很长很长时间。”

受累于油价断崖式下跌并持续低企，中石化于去年第四季度出现亏损，同时预计今年首季仍然徘徊在盈亏边缘 ，拖累公司H股周一盘中曾跌逾3%，收盘跌2.1%。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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