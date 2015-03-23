韩国汇市：韩元小幅走高，因美元全线走软

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透首尔3月23日 - 韩元 周一持坚，受美元全线走软支撑，但由于投资者警惕外汇当局可能实施干预来抑制韩元的涨势，韩元抹去了盘初的部分涨幅。
0235GMT，韩元上涨0.4%，至1,118.2韩元，上日收于1,123.0韩元。韩元盘初曾一度上涨1%。
“韩元第二季度预计将在1,110-1,130之间徘徊，”东部证券的外汇和固定收益分析师Park Yu-na表示。
一位银行交易商告诉路透，本地进口商盘初的美元需求也令韩元承压。
0235GMT，6月三年期公债期货 上涨0.04点，报109.26。
0235GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,118.2 1,123.0
日圆/韩元 9.3090/130 9.2677
韩国公债期货 * 109.26 109.22
韩国综合股价指数 2,040.66 2,037.24
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。