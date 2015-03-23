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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 11:00 BJT

韩国汇市：韩元小幅走高，因美元全线走软

路透首尔3月23日 - 韩元 周一持坚，受美元全线走软支撑，但由于投资者警惕外汇当局可能实施干预来抑制韩元的涨势，韩元抹去了盘初的部分涨幅。

0235GMT，韩元上涨0.4%，至1,118.2韩元，上日收于1,123.0韩元。韩元盘初曾一度上涨1%。

“韩元第二季度预计将在1,110-1,130之间徘徊，”东部证券的外汇和固定收益分析师Park Yu-na表示。

一位银行交易商告诉路透，本地进口商盘初的美元需求也令韩元承压。

0235GMT，6月三年期公债期货 上涨0.04点，报109.26。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,118.2 1,123.0

日圆/韩元 9.3090/130 9.2677

韩国公债期货 * 109.26 109.22

韩国综合股价指数 2,040.66 2,037.24

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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