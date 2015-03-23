人民币汇率：当前汇率水准适宜且反映汇率供需--中国央行官员

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透北京3月21日 - 中国人民银行研究局局长陆磊周六淡化有关官方疑似干预汇率的传闻，他表示，人民币 当前汇率水准适当，因为反映了外汇供需及经济基本面。
人民币周五收跌，但全周创2007年以来最大周涨幅，因连续数日大型国有银行大卖美元，可能是代央行出手。
陆磊重申官方政策为维持人民币基本稳定于合理平衡水准。
他在一场论坛间隙向记者表示，认为目前汇率水准适宜，反映了实质经济情况、全球资本余缺、及中国与其他国家的货币供给。
人民币周线上涨近1%，但先前好几个月走软。许多汇市交易员怀疑人民币走势逆转是由央行主导，藉以打击投机客。
陆磊并表示，中国当局将进行更多人民币资本项目可兑换的试验，但会采取措施管理跨境资本流动的风险。
央行副行长兼外管局局长易纲指出，中国正在研究一项试点计划，允许个人以人民币投资海外市场。易纲在论坛上表示，这项计划将在不久后推出。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。