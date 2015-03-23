《交易视点》中国债市流动性短期改善，不改券价下跌主旋律--国泰君安

路透上海3月23日 - 中国国泰君安证券研究所最新报告认为，上周债市流动性出现小幅改善，但全年流动性状况并不乐观。在市场未出现明显调整之前，债券缺乏安全边际，未来券价下跌仍是主旋律。

上周流动性改善主要原因是央行下调逆回购利率、MLF扩容以及IPO冲击高峰已过等短期因素。流动性边际的改善对短期债券有一定的正面作用，但是仅仅只是“短期”的改善。

纵观全年流动性状况并不乐观：密集的IPO可能持续全年，而股票市场的热度不减，以及正在萌芽的经济和物价的环比改善，都很可能是引发流动性持续偏紧的重要因素。

**利率策略：风险偏好起舞，利率暂时没戏**

（1）经济下行，稳增长政策不断出台，2月财政支出明显加快，积极财政发力；

（2）资金面持续改善，但下行幅度和速度不宜预期过高，流动性边际回暖为债市带来结构性机会，短期金融债和中长端非国开有相对利差缩窄空间，但并无趋势性行情；

（3）风险资产起舞，国内和海外股票指数均创新高，风险偏好提升，利率债性价比越来越低；

（4）供给风险释放，一级引领二级利率上行，二季度供给大幅扩容、需求面临挤出冲击；

（5）利率、汇率市场化改革加速，负债成本上行、资金流出和利率风险仍然值得担忧。

**信用策略：供给放量成为当前市场主要矛盾**

2015年全年的信用债潜在供给压力有望下降，但息差矛盾下需求收缩压力更大，总体供需关系仍将较2014年弱化，在大类资产价值重估的背景下，年内信用债大量到期所释放的资金也未见得能100%滚动投资信用债。

从供给节奏上来看，3-5月份是供给季节性释放期，目前来看压力正在迅速上升，叠加收益率和信用利差低位，以及利率债阶段性调整压力等因素，使得目前信用利差面临一定压力。

操作策略上，宜放慢配置节奏，静待更好的时机和更好的点位。交易型投资者仍可把握外部融资改善的主题机会，包括城投债、新发城投债、IPO和定向增发主题、以及部分利差已经拉大而又将确定受益于降息利好的高负债行业。

**转债策略：留一半清醒留一半醉**

1、股指上行通道仍然坚固。在经济数据和预期双见底的情况下，管理层对于股市连续上涨的正面肯定将使得股指延续上涨趋势，而股指连创前期新高将会吸引更多增量资金入市，加快居民资产配置至股市的速度，进一步推升股指上涨。

2、转债巧妇难为无米之炊。当前转债股性估值过高已成为转债上涨的最大制约，而存量规模缩减过快，可选标的太少，使得投资转债略显尴尬。转债策略，留一半清醒留一半醉。

正股延续强势表现的概率较大，转债仍能跟随正股被动上涨，但不建议过分追高，以持有为主。新入场资金应优先考虑民生、浙能这类股性估值尚可、正股调整充分、转债流动性好的品种。

标的方面，给予民生、浙能、洛钼、深燃、格力、冠城、歌华转债“增持”评级。(完)