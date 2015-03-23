版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 23日 星期一 14:42 BJT

表格: 中国2月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京3月23日 - 以下为中国海关最新公布的中国2月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                2月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       211,609       -24.23      5,908.75          511,851       -24.37
 原铝                           6,607       -88.44      2,151.13           11,823       -89.44
 未锻压镍(精炼镍+合金)         10,472         33.3     15,245.02           18,478       -29.23
 精炼铅                            45       992.56      2,189.36               57        93.13
 精炼锌                        17,294       -55.39      2,211.81           40,987        -68.3
 锌合金                         6,557         1.54      2,361.76           16,648         7.11
 精炼锡+锡合金                    878       236.81     20,472.95            1,252        18.66

 出口:
 精炼铜                        11,509       -26.43      5,884.27           40,179        -3.36
 原铝                           1,098        -78.2      2,184.71            1,680       -88.49
 精炼铅                         3,005       -11.82      1,972.31            5,159         6.48
 精炼锌                        10,402    520,005.2      2,198.57           26,610     6,153.34
 未锻压镍(精炼镍+合金)          3,570        36.17     16,414.08            9,291       100.83
 精炼锡+锡合金                      1       -98.05        11,975                1       -99.46

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐