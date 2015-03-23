表格: 中国2月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京3月23日 - 以下为中国海关最新公布的中国2月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 211,609 -24.23 5,908.75 511,851 -24.37 原铝 6,607 -88.44 2,151.13 11,823 -89.44 未锻压镍(精炼镍+合金) 10,472 33.3 15,245.02 18,478 -29.23 精炼铅 45 992.56 2,189.36 57 93.13 精炼锌 17,294 -55.39 2,211.81 40,987 -68.3 锌合金 6,557 1.54 2,361.76 16,648 7.11 精炼锡+锡合金 878 236.81 20,472.95 1,252 18.66 出口: 精炼铜 11,509 -26.43 5,884.27 40,179 -3.36 原铝 1,098 -78.2 2,184.71 1,680 -88.49 精炼铅 3,005 -11.82 1,972.31 5,159 6.48 精炼锌 10,402 520,005.2 2,198.57 26,610 6,153.34 未锻压镍(精炼镍+合金) 3,570 36.17 16,414.08 9,291 100.83 精炼锡+锡合金 1 -98.05 11,975 1 -99.46 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.