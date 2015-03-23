中国钢铁：加快兼并重组，力争2025年形成3-5家超大型钢铁集团--工信部

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透北京3月23日 - 中国工业和信息化部称，未来10年将加快兼并重组步伐，力争到2025年，前10家钢铁企业粗钢产量占全国比重不低于60%，并形成三到五家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁集团。 工信部日前就《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》向社会公开征求意见，提出淘汰落后钢材产品，鼓励钢铁企业进行实质性联合重组，支持优势钢铁企业强强联合。力争到2017年，钢铁产能严重过剩矛盾得到有效化解，产能利用率达到80%以上，行业利润率及资产回报率回升到合理水平。 此外，要不断完善技术创新体系，建成一批具有先期介入、后续服务及推广应用功能的研发中心、实验室和产业联盟等创新平台。同时，到2025年，钢铁企业污染物排放、能耗全面符合国家和地方规定的标准，固体废弃物实现100%利用。 工信部还将完善钢铁市场的准入和退出标准，对达不到准入要求的，积极改造升级，改造升级仍达不到的逐步退出，有序压减过剩产能。
工信部此前数据显示，2014年，中国粗钢产量8.2亿吨，占全球比重为49.4%，同比提高0.9个百分点。但国内粗钢产能利用率低于70%，钢铁产能严重过剩矛盾仍较为突出。（完）
欲浏览原文，请点选工信部官网(here) (发稿 李铮; 审校 沈燕/张喜良)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。