中国钢铁：加快兼并重组，力争2025年形成3-5家超大型钢铁集团--工信部

路透北京3月23日 - 中国工业和信息化部称，未来10年将加快兼并重组步伐，力争到2025年，前10家钢铁企业粗钢产量占全国比重不低于60%，并形成三到五家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁集团。 工信部日前就《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》向社会公开征求意见，提出淘汰落后钢材产品，鼓励钢铁企业进行实质性联合重组，支持优势钢铁企业强强联合。力争到2017年，钢铁产能严重过剩矛盾得到有效化解，产能利用率达到80%以上，行业利润率及资产回报率回升到合理水平。 此外，要不断完善技术创新体系，建成一批具有先期介入、后续服务及推广应用功能的研发中心、实验室和产业联盟等创新平台。同时，到2025年，钢铁企业污染物排放、能耗全面符合国家和地方规定的标准，固体废弃物实现100%利用。 工信部还将完善钢铁市场的准入和退出标准，对达不到准入要求的，积极改造升级，改造升级仍达不到的逐步退出，有序压减过剩产能。