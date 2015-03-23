美国个股：AIG投资人9.705亿美元和解案获得美国法院批准

路透纽约3月20日 - 美国国际集团(AIG) 股东指控其在公司的次优抵押贷款曝险上遭到误导，而该指控的9.705亿美元和解周五已经获得批准；次优抵押贷款问题曾导致AIG出现流动性危机，并接受联邦政府1,823亿美元援助。

美国曼哈顿联邦地方法院法官Laura Taylor Swain在一场听证会上给予了最终批准，而这是2008年金融危机衍生而来的大型集体诉讼和解案之一。

原告律师团表示，这是规模最大的股东集体诉讼和解案，此案没有采取刑事或监管强制行动。

AIG称对法官宣判结果感到满意。

美国司法部和美国证券交易委员会已经在2010年结束与AIG有关的多起调查。

Swain周五指出，可能不会有集体诉讼的成员反对和解条件，Swain并称有强力证据显示和解条件“相当公平、合理、并且适当”，且应该加以批准。Swain补充道，和解金额非常庞大，如果股东们不接受和解并持续推进诉讼，则将面临极高的风险。

和解的范围包括那些在2006年3月16日至2008年9月16日间买进AIG证券的投资人；2008年9月16日为AIG接受第一批金援的日子。(完)