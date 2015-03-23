《路透晚报》--3月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：基础设施是“一带一路”构想的基础，应优先发展--发改委

中国国家发展和改革委员会副主任何立峰表示，“一带一路”战略构想的内涵之一就是打造现代版的互联互通，而基础设施是基础，应作为优先发展领域。

--《热点聚焦》中国牵头的亚投行吸引欧洲各国积极加入，美国拦不住

有时候地缘政治变化纯属偶然事件造成造成，而非刻意设计的结果。历史学家可能把2015年3月看做中国支票外交发展成熟的日子，这将让全球第二大经济体中国对于全球经济治理发挥更大的影响，而削弱美国及其二战后掌控的国际金融机构的影响。

--亚洲金融：亚投行意向创始成员国将超35个，中方欢迎北美、欧洲等的合作

亚洲基础设施投资银行（亚投行）多边临时秘书处秘书长金立群估计，至本月底申请亚投行创始国截止日，创始成员国将超过35个。并欢迎北美、欧洲和其他地区的金融机构和投资者一起合作，共享亚洲地区发展的收获。

--中国房地产：发挥住房公积金潜力，降门槛增加公积金贷款额度--住建部

中国住房和城乡建设部部长陈政高近日表示，要提高资金使用效率，发挥住房公积金的潜力，进一步降低门槛，增加公积金贷款额度。

--台湾数据：2月工业生产指数较上年同期增3.32%，春节因素增速较缓--经济部

台湾经济部周一公布，2月工业生产指数 TWIO=ECI 较上年同期增3.32%；自上月修正后的升7.58%明显放缓。1-2月工业指数较去年同期平均上涨5.59%。

【金融】

--中国央行：今年实现人民币资本项目可兑换，货币政策仍稳健--行长

中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。

--中国保险：“三马”投资的众安保险启动私募融资，拟2018年上市--报载

据上海证券报周一报导，中国首家网络保险公司--众安保险正进行首轮融资，认购对象倾向于私募机构，融资金额预计为10亿美元，对应公司12.5%左右的股权，并计划于2018年上市。

--互联网金融：万科总裁称今年目标在工行互联网平台上实现销售收入100亿元

全球市值最大银行--中国工商银行周一正式发布了互联网金融品牌“e-ICBC”和一批主要产品，万科总裁表示，今年万科目标在工行融e购平台上实现房屋销售收入100亿元人民币。

--企业并购：台湾国泰金旗下人寿以303亿台币得标国宝人寿及幸福人寿

台湾保险安定基金周一公布，台湾资产最大金控--国泰金控旗下国泰人寿以303亿台币标得国宝人寿及幸福人寿。

【固定收益】

--中国货币市场：隔夜供给收敛抑制资金进一步向宽，对逆回购仍有依赖

中国银行间市场周一早盘主要回购利率普降，其中七天期领跌。从结构上看，作为成交主力的隔夜品种供给较上日有所收敛，抑制资金进一步向宽步伐。

--中国债市动态：现券收益率及IRS反弹，资金面量价背向而驰引谨慎情绪

中国银行间市场周一早盘现券收益率小幅反弹，IRS(利率互换)上行幅度稍大。交易员表示，尽管回购利率早盘继续随开盘价明显走低，但资金供给较上周略显收敛，股市连续上涨吸引资金流出或是主因，这也引发债市谨慎情绪有所抬头。

--投行观点：中国证交所债市合格投资者制度推开，违约市场化料更近--中金

中国沪深证交所上周末发布了“公司债上市规则”和“债市投资者适当性管理办法”的修订稿，以及“非公开发行公司债券业务管理暂行办法”，并公开征求意见。大型投行--中金公司的最新点评称，这标志着交易所债券投资者适当性管理的全面建立。

--台湾财政：今年第二季将发行1,500亿台币公债及250亿国库券

台湾财政部周一表示，今年第二季将发行1,500亿台币甲类公债及250亿台币国库券；其中六月将发行五年期公债104/9期金额为300亿台币。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期小幅走升，上周大涨后市场观望监管意图觅方向

中国人民币兑美元即期周一小幅走升，自上周创下逾七年最大周涨幅后市场暂缓大幅升值步伐，波动区间亦明显收窄，市场主体转为观望监管层意图并寻觅下一步市场方向。

--人民币汇率：当前汇率水准适宜且反映汇率供需--中国央行官员

中国人民银行研究局局长陆磊周六淡化有关官方疑似干预汇率的传闻，他表示，人民币当前汇率水准适当，因为反映了外汇供需及经济基本面。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升近2%再创七年新高，监管层表态激励人气

中国股市沪综指周一收升近2%再创七年新高，并出现罕见的九连涨。分析师指出，监管层近日表态称股市上涨有其合理性，这预示着近期不太可能出手干预。今日在增量资金推动下，大盘继续稳步上扬，成长股及“一带一路”概念涨幅居前。

-中国新股：东方证券首日上市开盘上涨20%并瞬间触及临时停牌线

中国A股三年半以来最大一只新股--东方证券10亿A股周一首日上市并无意外，开盘较发行价上涨两成之后，瞬间触及新股首日上市的临时停牌线，这只超级大盘股的上市表现与以往中小盘股如出一辙。

--中国电力：新电改方案已内部下发，将有序放开竞争性环节电价--报载

市场热议已久的中国新电力体制改革方案终于浮出水面。中国证券报周一报导，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已经内部下发；新电改方案明确了此轮电改的主线，即按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价。

--中国钢铁：加快兼并重组，力争2025年形成3-5家超大型钢铁集团--工信部

中国工业和信息化部称，未来10年将加快兼并重组步伐，力争到2025年，前10家钢铁企业粗钢产量占全国比重不低于60%，并形成三到五家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁集团。

--中港股业绩：中石化去年净利倒退三成，且料今年首季净利降至近盈亏平衡

受累去年第四季油价＂断崖式＂下跌，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司去年第四季度出现亏损，全年净利按年则倒退近三成；公司并预警今年首季净利润同比将大幅下降，预计将处于盈亏平衡点附近。

--中国个股：广发证券计划在香港发行股份，融资至多36亿美元--IFR