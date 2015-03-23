《全球市场》亚股本周强势开幕，因美元走软推高美股

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
欧元兑美元 跌约0.3%报1.0789，但远高于一周前创下的12年低点1.0457。创下这一低点后，美联储声明曾扶助欧元兑美元创三年来最大单周涨幅。
对希腊财政问题持续的担忧可能限制欧元上档，即便之前欧盟领导人周五欢迎希腊作出的改革承诺。希腊表示将满足债权人提出的要求，在几天内提出完备的经济改革方案，以获得急需的资金，避免希腊被迫退出欧元区。
美元涨势暂停后，商品货币受益。澳元兑美元 涨约0.2%至0.7785，远超过3月11日所及六年低位0.7561.
原油价格周一下滑，上日强劲上涨，得益于美元下跌。沙特周末表示，不会单方面减产来支撑油价。
布兰特原油 跌0.8%报每桶54.86美元，之前连跌两周。美国原油 跌1.2%报每桶46.02美元，上周为五周来首次周线收高。(完) (编译 许娜/秦德兴/刘秀红/李爽 审校 孙茉莉/李婷仪/徐文焰/艾茂林)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。