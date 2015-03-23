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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 11:57 BJT

《全球市场》亚股本周强势开幕，因美元走软推高美股

欧元兑美元 跌约0.3%报1.0789，但远高于一周前创下的12年低点1.0457。创下这一低点后，美联储声明曾扶助欧元兑美元创三年来最大单周涨幅。

对希腊财政问题持续的担忧可能限制欧元上档，即便之前欧盟领导人周五欢迎希腊作出的改革承诺。希腊表示将满足债权人提出的要求，在几天内提出完备的经济改革方案，以获得急需的资金，避免希腊被迫退出欧元区。

美元涨势暂停后，商品货币受益。澳元兑美元 涨约0.2%至0.7785，远超过3月11日所及六年低位0.7561.

原油价格周一下滑，上日强劲上涨，得益于美元下跌。沙特周末表示，不会单方面减产来支撑油价。

布兰特原油 跌0.8%报每桶54.86美元，之前连跌两周。美国原油 跌1.2%报每桶46.02美元，上周为五周来首次周线收高。(完) (编译 许娜/秦德兴/刘秀红/李爽 审校 孙茉莉/李婷仪/徐文焰/艾茂林)
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