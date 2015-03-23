《全球市场》亚股本周强势开幕，因美元走软推高美股

欧元兑美元 跌约0.3%报1.0789，但远高于一周前创下的12年低点1.0457。创下这一低点后，美联储声明曾扶助欧元兑美元创三年来最大单周涨幅。

对希腊财政问题持续的担忧可能限制欧元上档，即便之前欧盟领导人周五欢迎希腊作出的改革承诺。希腊表示将满足债权人提出的要求，在几天内提出完备的经济改革方案，以获得急需的资金，避免希腊被迫退出欧元区。