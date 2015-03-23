台湾债市：RP利率稳在低位，投信跨过季底意愿仍低

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透台北3月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周一持稳。交易员表示，时序逐渐迈向季底，惟投信跨过意愿仍低；月内资金供应宽裕，使得利率稳在既有区间。
市场人士指出，今日有少部分投信遭赎回，且有法人客户例行性支付货款，资金分配略有不均，但银行端相当宽裕，因此调度不成问题。
〞若有缺口就转向寿险与银行收。〞一位大型证券商交易员说。
另有票券商资金调度人士称，目前投信客户跨过季底的意愿很低，因应关系维持，到期续做没有问题，但若是新钱就不承接，以免落点过度集中在季底。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平上日。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。