台湾债市：RP利率稳在低位，投信跨过季底意愿仍低

路透台北3月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周一持稳。交易员表示，时序逐渐迈向季底，惟投信跨过意愿仍低；月内资金供应宽裕，使得利率稳在既有区间。

市场人士指出，今日有少部分投信遭赎回，且有法人客户例行性支付货款，资金分配略有不均，但银行端相当宽裕，因此调度不成问题。

〞若有缺口就转向寿险与银行收。〞一位大型证券商交易员说。

另有票券商资金调度人士称，目前投信客户跨过季底的意愿很低，因应关系维持，到期续做没有问题，但若是新钱就不承接，以免落点过度集中在季底。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。