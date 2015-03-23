中国货币市场：隔夜供给收敛抑制资金进一步向宽，对逆回购仍有依赖

路透北京3月23日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率普降，其中七天期领跌。从结构上看，作为成交主力的隔夜品种供给较上日有所收敛，抑制资金进一步向宽步伐。

交易员称，目前机构轧平头寸压力不大，季末等时点忧虑亦有限，整体预期稳中向好；但在市场流动性未完全靠自身恢复情况下，对央行公开市场逆回购等体外注入仍有依赖性。

上海一银行交易员表示，早盘“就是隔夜供给少，大行出的没那么多。总的来说，比上周五要紧一点。不过平(头寸)应该没问题的。”

她并指出，春节后公开市场逆回购逐渐减量，但在外汇占款增量等未有明显改善前，预计本周继续进行的可能性仍很大，同时不排除使用MLF等其他流动性补充工具的可能。

公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限继续仅有七天一种。

春节过后，公开市场逆回购操作减量连续四周净回笼，但同时伴以放量续做MLF(中期借贷便利)数量支持组合拳。利率方面，七天期逆回购两次各下调10个基点(bp)，最新水平为3.65%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1890 3.2440 -5.50

七天 4.0299 4.2102 -18.03

14天 4.3068 4.4863 -17.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8200 2.2000 +62.00

七天 2.9200 2.3000 +62.00

14天 3.5400 3.3150 +22.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.3400 -4.00

七天 4.1300 4.2500 -12.00

14天 4.3800 4.4600 -8.00

Shibor

其中:隔夜 3.2170 3.2940 -7.70

七天 4.1430 4.3310 -18.80

三个月 4.8990 4.9020 -0.30