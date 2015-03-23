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债券 | 2015年 3月 23日 星期一 12:52 BJT

国际金融：全球大型油企2015年前两个月发债融资额创纪录

路透伦敦3月20日 - 摩根士丹利研究报告显示，全球顶级油企2015年前两个月的发债融资额创下310亿美元的历史记录，借超低利率的东风提高派息、扩大资产负债表并增加收购资金。

全球石油天然气企业今年前两个月总共发债融资630亿美元，而包括艾克森美孚 、雪佛龙 、BP 、道达尔 和Statoil 在内的欧美顶级油企融资额占48%。

根据该行调查，自今年年初以来，艾克森美孚发行了80亿美元债券，道达尔、雪佛龙和BP各发债60亿美元。

2015年前两个月全球顶级油企融得310亿美元，高于2009年第一季度创下的前次季度新高280亿美元。

全球油价 自去年7月以来腰斩，使石油企业受到冲击，迫使很多油企削减支出并出售资产，以维持财务水平并支付股息。

但由于石油营收减少，多数大型油企仍需增加借贷才能维持收支平衡。

摩根士丹利称，欧美的极低利率也使大型企业得以用处在纪录低位的利率来发债融资。

该行表示，油企还为潜在并购交易筹资，预计今年下半年并购交易将有所升温。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
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