《汇市简讯》美元指数守住20日移动均线，基本趋势仍偏向上档

0405GMT * 稍早短暂触及97.77低点，随着亚洲市场全部开盘，美元需求回温 * 两个内移日促使偏空的5、10日移动均线相互交叉--动能研究显现 波峰 * 20日波林格区间收缩，相互矛盾的信号暗示进一步盘整 * 若守住上行的20日移动均线切入位97.43，则5、10和20周和月度移 动均线走势将上行 * 基本趋势仍偏向上档，若收在20日移动均线下方，将是一个强烈的 偏空信号 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李爽 审校 许娜)