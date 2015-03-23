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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 12:22 BJT

《汇市简讯》美元指数守住20日移动均线，基本趋势仍偏向上档

0405GMT
    
    * 稍早短暂触及97.77低点，随着亚洲市场全部开盘，美元需求回温
    * 两个内移日促使偏空的5、10日移动均线相互交叉--动能研究显现
波峰
    * 20日波林格区间收缩，相互矛盾的信号暗示进一步盘整
    * 若守住上行的20日移动均线切入位97.43，则5、10和20周和月度移
动均线走势将上行
    * 基本趋势仍偏向上档，若收在20日移动均线下方，将是一个强烈的
偏空信号
    (完)
        
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 (编译 李爽  审校 许娜)
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