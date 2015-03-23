中国金融：银联在全球80大机场免税店推优惠计划,丰富全球特惠体系

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透上海3月23日 - 随着中国出境游客人数快速增长，中国本土银行卡组织--中国银联旗下银联国际近日携手全球16家大型免税集团，在全球80大机场免税店推出优惠计划，银联持卡人可享受5%以上优惠，从而令银联的全球特惠体系进一步扩容。
公司新闻稿显示，相对去年推出的60大机场免税店特惠计划，今年银联覆盖范围更广，全球客流量排名前20的17家机场参与活动。不仅包括香港国际机场、新加坡樟宜机场及伦敦希斯罗机场等大型机场，还包括俄罗斯、意大利、南非等新兴旅游目的地机场。
银联国际首席品牌官董力说，“中国已成为世界第二大旅游输出国，银联正结合自由行、深度游的旅游趋势，持续丰富持卡人全球特惠体系，而机场免税店是众多游客出行途中必不可少的购物场所。”
根据国家旅游局2月底发布的报告显示，羊年春节，中国出境游人数首次超过国内跨省游，占出游人数比例60%以上。
随着中国出境游客规模的快速增长，境外支付需求亦在同步上升。银联国际去年起针对中国出境游客常见消费场所，例如机场免税店、核心商圈及旅游胜地推出一系列特惠计划，希望能从VISA 、万事达 等传统国际卡组织那里争得更多市场份额。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。