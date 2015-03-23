中国金融：银联在全球80大机场免税店推优惠计划,丰富全球特惠体系

路透上海3月23日 - 随着中国出境游客人数快速增长，中国本土银行卡组织--中国银联旗下银联国际近日携手全球16家大型免税集团，在全球80大机场免税店推出优惠计划，银联持卡人可享受5%以上优惠，从而令银联的全球特惠体系进一步扩容。

公司新闻稿显示，相对去年推出的60大机场免税店特惠计划，今年银联覆盖范围更广，全球客流量排名前20的17家机场参与活动。不仅包括香港国际机场、新加坡樟宜机场及伦敦希斯罗机场等大型机场，还包括俄罗斯、意大利、南非等新兴旅游目的地机场。

银联国际首席品牌官董力说，“中国已成为世界第二大旅游输出国，银联正结合自由行、深度游的旅游趋势，持续丰富持卡人全球特惠体系，而机场免税店是众多游客出行途中必不可少的购物场所。”

根据国家旅游局2月底发布的报告显示，羊年春节，中国出境游人数首次超过国内跨省游，占出游人数比例60%以上。