修正-中国汇市：人民币即期小幅走升，上周大涨后市场观望监管意图觅方向

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(标题错字)
路透北京3月23日 - 中国人民币兑美元 即期周一小幅走升，自上周创下逾七年最大周涨幅后市场暂缓大幅升值步伐，波动区间亦明显收窄，市场主体转为观望监管层意图并寻觅下一步市场方向。
中间价微幅走升至近一个月新高，带动即期走升，但交易员称，早盘交易整体比较乱，结购汇都很多，交易量还是挺大，而中资大行的操作方向不明朗，市场也缺乏一致的方向。
“现在感觉是多也不是，空也不是。...之前大行在结汇，即期价格下来很快，大家也跟着走，现在大行不在了，市场也没方向，多的时候全是多，价格很快上去，空的时候又全是空的，价格又很快下来。”一城商行交易员指出。
人民币即期上周单周上涨0.86%，创逾七年最大周涨幅，中资大行在市场上大肆结汇在其中功不可没，被市场揣测为实施监管层干预之意。不过今日早盘未发现大行的明显方向性操作，市场更多进行观望，以寻觅下一步方向，交易员并指出，日内购汇力量挺大的，估计短期内不大可能出现类似上周的大涨走势。
北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.2040元，上日收报6.2062元。今日人民币兑美元中间价 为6.1448元，为自2月26日以来的新高，上日中间价为6.1496元。
中国人民银行研究局局长陆磊周六淡化有关官方疑似干预汇率的传闻，他表示，人民币当前汇率水准适当，因为反映了外汇供需及经济基本面。中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换。
全球汇市方面，美元指数周一守住20日移动均线，基本趋势仍偏向上档。但若收在20日移动均线下方，将是一个强烈的偏空信号。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3780/6.3830，上日尾盘为6.3800。
北京时间12:26，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2038/6.2058元，上一交易日尾盘报6.2027元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率