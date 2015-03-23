修正-中国汇市：人民币即期小幅走升，上周大涨后市场观望监管意图觅方向

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路透北京3月23日 - 中国人民币兑美元 即期周一小幅走升，自上周创下逾七年最大周涨幅后市场暂缓大幅升值步伐，波动区间亦明显收窄，市场主体转为观望监管层意图并寻觅下一步市场方向。

中间价微幅走升至近一个月新高，带动即期走升，但交易员称，早盘交易整体比较乱，结购汇都很多，交易量还是挺大，而中资大行的操作方向不明朗，市场也缺乏一致的方向。

“现在感觉是多也不是，空也不是。...之前大行在结汇，即期价格下来很快，大家也跟着走，现在大行不在了，市场也没方向，多的时候全是多，价格很快上去，空的时候又全是空的，价格又很快下来。”一城商行交易员指出。

人民币即期上周单周上涨0.86%，创逾七年最大周涨幅，中资大行在市场上大肆结汇在其中功不可没，被市场揣测为实施监管层干预之意。不过今日早盘未发现大行的明显方向性操作，市场更多进行观望，以寻觅下一步方向，交易员并指出，日内购汇力量挺大的，估计短期内不大可能出现类似上周的大涨走势。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.2040元，上日收报6.2062元。今日人民币兑美元中间价 为6.1448元，为自2月26日以来的新高，上日中间价为6.1496元。

中国人民银行研究局局长陆磊周六淡化有关官方疑似干预汇率的传闻，他表示，人民币当前汇率水准适当，因为反映了外汇供需及经济基本面。中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换。

全球汇市方面，美元指数周一守住20日移动均线，基本趋势仍偏向上档。但若收在20日移动均线下方，将是一个强烈的偏空信号。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3780/6.3830，上日尾盘为6.3800。

北京时间12:26，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2038/6.2058元，上一交易日尾盘报6.2027元。