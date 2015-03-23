《交易视点》IRS和债券走势分化，未来方向未明但可保持债券持仓--广发银行

路透上海3月23日 - 中国广发银行最新报告认为，上周利率如坐了过山车一般上上下下，短短几天的波动幅度令人咋舌，说起来还是央行的各种政策和国外因素的影响。而由于央行开始动作，市场反而变得愈发不清晰。

最根本的资金方面，虽然降低了逆回购利率，回购市场国开开始压制R007，但逆回购并未放量，接下来很可能出现去年一季度的类似的走势，即资金供给并不充足，但由于非市场化的干预，导致回购利率较低。可见今年一季度以来偏高的资金利率已引起监管层担忧，而本币贬值压力又持续抵消资金投放的效果，所以不得不采取强压的手段引导资金利率下行。不过近期美联储降低各项预期，人民币贬值压力减小，汇率干预减弱，有利于资金面好转。除去资金方面，其他并没有明显引导市场方向的因素，只能等待宽松政策落地。

总的来看，目前方向不太明确，不宜大规模调整仓位，可以保持债券持仓；考虑到回购利率有被压制的苗头，可适当降低支付固定的敞口，并使其低于债券敞口。

**央行有意降低资本成本**

资金面其实已经是平衡状态，有时还比较宽松，借此时机，央行终于打算将回购利率下压，营造一种低资金成本的局面。这在2014年曾经有过一次，起初的压制难度很大，后来通过各种SLF、MLF等创新工具投放资金，才使得R007落至3.0%以下。道理很简单，在央行调低逆回购利率，并开始在回购市场干预利率时，必须有实际的资金投放，才能真正降低融资利率，否则只是徒劳。不过近期美联储降低各项预期，人民币贬值压力减小，汇率干预减弱，有利于资金面好转。

当然，一季度以来，资金利率持续高位，这确实不利于经济运行。不过说是这么说，银行间资金利率往实体经济融资成本的传导确实困难重重。影响最直接的就是各种直接融资，目前其在社会融资中的占比很低。根据去年的经验，压低资金利率后通过MLF投放资金，R007降至3.0%，并未有效降低实体经济融资成本，整整一年，融资成本都没有因为银行间融资利率而明显下降。反而是各种债券、票据等收益率下降2-3个百分点，实体经济到了今年一季度继续走弱，所以降低资金利率到底能有多大很难说。而以往的逻辑是，降准后资金极度宽松，利率下降，并流入房地产等投资领域，经济好转。所以现在反过来，资金利率先降下来，帮助不大。

债券利率并未随着逆回购利率、资金利率的下降而回落。反而是不断小幅上涨。调低逆回购利率，MLF增量、美联储决议等消息都没有带动债券利率下降。可见债券市场反应的宽松政策预期很强。回顾上次降息，10年金融债利率在当晚和第二日一早小幅下探后，大幅反弹，也是3月初以来利率持续反弹的开始，幅度接近30bp。

现在，预期过度的局面并未完全改变。上文对资金面分析过，如果没有资金投放，市场靠情绪和预期必然走不长远。即使降息，利率下降的幅度也有限。10年金融债3.9%，R007在3.30%以下才是正常点差水平。现在央行和国开对回购利率有进一步动作的苗头，债券利率暂时没有领情，方向并不明确，一级市场更是越发越高。此时可以适当买入短端债券，如短融、存单等，等待资金利率进一步回落。另外可以根据曲线形态，适当调整期限结构，买入曲线凸起的位置。

IRS走势反映了预期的大转折，令未来的操作方向更加不清晰。之前面对高企的资金利率，pay IRS固定利率是非常舒服的，既能对冲债券的资金成本，又能获取价差收益。不过，自从央行下调逆回购利率后，国开开始压低R007加权利率，IRS本能的提前反映，从高点3.80%下降至3.40%，虽然FR007依然在4.3%左右，但其大幅下降的预期已经反映在IRS走势中。未来IRS何去何从，很大程度取决于国开将回购利率压低到什么位此时置，而这是非常不确定的。

站在当前，不论如何改变仓位，都不舒服。债券利率上涨，IRS利率下跌，买债+支付IRS固定两头亏钱。如果此时单纯支付IRS固定，虽然carry为正，但面对回购利率持续下降，恐怕压力较大。如果收取IRS固定，carry为负，等待央行放钱，压力也不小。面对普遍预期的资金宽松，此时还是选择第一种策略，适当降低pay side敞口，但还是保持支付敞口，另一边持有债券，以应对未来的各种不确定性。

**上周市场回顾：债券及IRS走势分化**

债券利率经过快速反弹后逐步企稳，但各种利好消息并未将债券利率拉回到反弹前的水平。10年国开从3.82%开始反弹到3.93%，但只回落至3.86%就遇到强烈阻力，很明显债券之前反应的预期太强，如果没有真金白银投放，利率难以大幅下降。一级市场发行状况同样表明投资盘没有发力，150205利率高达3.93%，150305发行利率高达4.2243%，二级更是反手续费有成交。市场依然在等待回购利率继续下降和实际资金投放。

资金一直不错，国开行借机压低回购利率，事半功倍。不过这种宽松局面要想更进一步的话，还是需要有降准等资金投放措施。未来资金利率会有进一步下降，R007有望至3.5%。而且，隔夜利率的成交占比大幅增加，7天以上品种只有千亿出头，而隔夜则接近万亿，说明资金宽松下，市场对非隔夜资金的需求明显缩减。

IRS在大幅上行后跳水，自高点已经下行了30-45bp。Repo1*5大幅收窄。虽然没有实际资金投放，但IRS对预期的反应非常乐观，利率向下几乎没有阻力。Repo 1y在3天内从3.82%降至3.38%，5y从3.65%降至3.35%，1*5大幅收窄。这么大的降幅已经反应了后期有降准等政策的预期，并且R007一定要到3.5%以下。下周预计宽松局面会继续，国开将进一步压低回购利率。虽然这很不市场化，但此时如果不借用非市场手段，R007很难自发下降。

综上所述，上周资金宽松，债券和IRS利率走势分化。市场面临信心崩溃，利率大幅反弹，但就在悬崖边，央行采取措施压低回购利率，收益率应声回落，但IRS回落幅度远大于债券，根源在于IRS反应预期过度，而债券并没有实际资金的支持。（完）