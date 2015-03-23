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债券 | 2015年 3月 23日 星期一 12:55 BJT

路透基点：陕西煤业化工集团10亿元人民币贷款结案--TRLPC

路透香港3月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国有
企业陕西煤业化工集团有限公司10亿元人民币(1.62亿美元)一年期定期贷
款已经结案。
    
    牵头行兼簿记行兼代理行中信银行西安分行最终承贷4亿元人民币，
中国邮政储蓄银行承贷6亿元人民币。
    
    该无担保子弹式贷款利率是中国人民银行基准利率的105%。
    
    融得资金将用于运营资本。
    
    该借款人上次入市融资是在2012年4月，当时也是从这两家银行获得
一笔相同规模的无担保子弹式贷款。中信银行承贷2.5亿元人民币，中国
邮政储蓄银行承贷7.5亿元人民币；利率是中国人民银行基准利率的100%
。(完)
  
 (编译 王颖；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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