《交易视点》中国央行有望加码放松，引导实际利率下降利好债市--中金

路透上海3月23日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，预计3月份工业增加值会显着下滑，按照这一规律，4月份央行加码放松可以预期。加之在外汇市场干预消除贬值预期，表明央行思路可能由以往的滞后倒逼式放松，转为更加积极主动，有利于引导实际利率下降，利好债市。

尽管3月份债市有一定的调整，但整个一季度来看，债市处于牛市的进程当中，尤其是1、2月份债券收益率下行较快。符合我们看好上半年债市尤其是一季度债市的策略观点。经过调整后，目前债券收益率仍具备吸引力。

根据此前周报，二季度经济和通胀还会下滑，基本面有利于市场。而央行目前变得更加主动作为，尤其是开始打消市场的贬值预期，引导资金重新回流，将有助于把货币市场利率重新引导下来，收益率曲线重新牛市变陡。

**货币政策转向更为积极，债市二季度仍有机会**

不少迹象显示实体经济仍在去杠杆。正是由于实体经济疲弱，实业投资缺乏机会，加上货币政策放松压低存款等传统渠道的投资收益，倒逼不少资金开始从存款、信托、理财开始进入股市，甚至通过加杠杆的方式进入股市。

这与2012年到2014年实体经济加杠杆，非标横行时，股市相对萧条的局面形成了反差。但实体去杠杆，通胀低迷，实际利率被动升高的环境下，货币政策仍需要继续加码来引导实际利率的下降。以往货币政策的放松比较典型的体现为滞后倒逼式放松。

从上周的情况来看，央行已经开始超前加大放松力度。表现为逆回购利率主动下调10bp。到期的3,500亿MLF展期5,000亿，进一步主动投放资金。而且外汇市场的干预消除贬值预期也是一个很大的动作。

股市火爆对债市的冲击是存在的，部分债券投资者也因此转向谨慎。不过，就如同去年11到12月份股市的火爆行情尽管也曾经对债市有所影响，但债市最终也走出牛市行情，毕竟决定债券最终走势的仍是基本面和政策面，资金面的扰动是暂时的。

此外，股市对资金面的扰动，使得一些中小银行对资金面更为重视，从而提高流动性资产的配比，尤其是利率债的配比。从去年年底以来，城商行等中小投资者开始持续增加利率债的配置，主要就是提高流动性资产的比重和用于进行质押式回购。

**人民币贬值预期消减，利好资金面**

除了股市走强对资金的扰动以外，另外一座压在债市头上的大山是人民币贬值预期导致的人民币流动性紧缩，但积极的转变在于美联储议息会议的信号以及央行通过市场行动在逐步打消这种贬值预期。

持续的贬值预期对货币政策的放松形成干预，同时也对人民币国际化不利。既然贬值在政治和经济层面的效果都不会理想，那么对于央行而言，决策也并不艰难，首先就是要打消这种持续性的贬值预期。

本质上来看，今年美元的走强总体上是美元和其他货币息差扩大的结果。尤其是欧元区实行超常规的QE，而美国存在着加息的可能，美国国债和德国国债的利差扩大至历史高位甚至是最高位。

但是，美元的持续走强也面临一些障碍。最主要的障碍是美元持续走强后已经对美国经济产生负面影响，而其他国家的货币尤其是欧元区货币贬值后，经济有所好转。如果观察最近美国的经济数据，总体上来看是差于预期的。

最近美国的经济意外指数有明显的下降。经济的走弱也从企业的业绩中反映出来。标普500指数成份股公司本季度利润预期增速有望创下四年多来的最大降幅。截至3月13日，股票分析师预计美国上市企业第一季度利润下降5.3%。

就在本季度开始前，他们的预期是增长3.6%。两者8.9个百分点的差别是2010年第四季度预期被下调11个点以来的最大。与此相反，欧元区经济开始显露起色。欧元区经济意外指数持续回升，消费者信心也有所增强。

以德国为首的工业国家的海外订单改善，加上欧元走低后也吸引了不少其他国家的旅游消费，欧洲企业的利润将开始改善，欧洲股市已经做出了最为积极的反应。从这个角度而言，我们预计美元强劲的上涨势头会有所放缓。不排除美联储加息后，美元会开始走弱。

**实体去杠杆，金融加杠杆，货币放松加码**

（一）资金脱实向虚，股市火爆，对债市资金面有一定影响

春节过后，金融市场最引人瞩目的是股市的表现。先是新股IPO发行规模创了去年6月份重启新股的新高。在新股资金陆续解冻后，股市连续8个交易日上冲，上证指数一举突破3478这一重要关口，创近09年以来的新高。

股市走强的背后其实是大量资金涌入的结果。由于这次新股发行规模明显上升，尤其是东方证券一支新股的发行规模就达到100亿。其打新回报较为可观。吸引了各路资金要参与这次东方证券新股的申购。

这些资金除了传统的金融机构和散户以外，很明显的额外吸引了一大批企业要参与进来。我们了解到不少且企业和财务公司拿出几十亿甚至百亿的资金要申购股票基金，通过股票基金来参与打新股。

在羊群效应之下，企业和个人投资者纷纷取出存款用于打新股，导致银行的存款近期急速往下掉。3月13日这一周，证券保证金的余额大幅增加了8000多亿，单周增量创历史新高。

除了打新资金以外，春节过后也有很多增量资金流入股市。新股开户数量猛增，差不多达到过去几年的新高。

此外，通过两融、伞形信托等杠杆模式进入股市的资金也显着增加。可能源于几个方面的因素：

（1）春节期间对股市的口口相传。去年余额宝的超常规增长其实也很大程度上得益于春节期间亲戚朋友之间的口口相传，广告效应大为增强。

（2）两会期间政策的正面支持。

（3）央行2月28日再度降息，推动存款资金向其他投资渠道转移。

在大量新增资金流入推升股市的同时，这种大范围资金的流动对资金面也产生了冲击。最为直接的冲击体现在银行存款的大幅往下掉，导致银行可用资金减少。

沉淀且期限较长的存款变为波动性较高的活期的保证金存款会导致资金分配不均和资金使用效率下降，冲击资金面。这也是为何3月份整体资金仍处于一种紧平衡状态，回购利率居高不下。

由于存款大量转化为证券保证金，对于缺少存款的银行而言，为了运作资产只能增加同业存款和同业存单等同业负债。3月份同业存款利率有所上扬。而银行发行同业存单的规模和支数也是明显上升。

**积极财政政策没有那么积极**

今年前2月财政支出可比口径同比增长9.5%，但全国政府性基金支出可比口径下降18.6%，广义财政支出同比增长2.6%，仍处在较低水平，短期财政支出对经济支撑有限。

尽管今年广义财政预算赤字规模扩大，但房地产持续低迷可能显着拖累广义财政收入，并导致广义财政支出不及预期，财政支出可能难以对经济形成有效支撑。

首先，随着商品房市场持续疲软，土地出让金收入快速下降，地方政府性基金收入面临大幅低于预期风险。

我们预计全年土地出让收入降幅将达25%，国有土地使用权出让收入可能降至32000亿元，考虑上年结转收入和地方政府专项债券，全国政府性基金收入总量约43000亿元。

其次，房地产相关税收收入在全国税收收入中占比约四分之一，房地产相关收入在全国广义财政收入中约占三分之一，房地产市场持续低迷将使得广义财政收入增速面临较大的下行压力。

再者，随着房地产疲软拖累整体经济增速下台阶，叠加通胀持续低迷，名义经济增速加速放缓，税收收入增速可能降至7%以下，考虑改革将使非税收入增速面临下行压力，预计全年一般公共预算收入增速可能降至6%-7%。

综合分析，预计2015年一般公共预算支出166000亿元（原口径），全国政府性基金支出总量约43000亿元（原口径），一般公共预算支出加政府性基金支出衡量的广义财政支出209000亿元，较2014年增长2.9%，远低于预算增长的9.4%，房地产市场低迷导致广义财政难以有效支撑经济，财政支出难以持续高增长。(完)