港股业绩：康师傅去年净利微跌2%，因整合与百事联盟令相关费用增加

路透香港3月23日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一宣布，2014年度净利按年微跌2%，受公司与进一步推进与百事 联盟架构整合产生费用影响，若剔除这因素，期内净利同比上升6.52%。

截至去年底止年度，康师傅的净利约为4亿美元，2013年度为4.1亿美元，期内毛利率为30.46%，按年增0.21个百分点。

公司表示，去年内地经济增速持续放缓，市场竞争依然激烈，消费模式改变加快，加上气候因素影响，业务充满起伏。同时，公司对饮料事业进行架构整合，以上各因素影响集团获利，令康师傅控股2014年业绩表现稍逊2013年。

康师傅表示，去年为推进＂康百联盟＂而产生7,302万美元的整合费用，如扣除此部份，期内核心净利按年增长6.52%。

饮品业务去年占到公司总营业额的56.66%，据AC Nielsen销售量数据显示去年康师傅的即饮茶市场（含奶茶）占有率达53.9%，较去年同期上升2.1个百分点。果汁饮料市占率达23.9%，居市场第二位。碳酸饮料整体市占率为30.3%。康师傅饮品事业去年净利同比成长1.35%，若扣除架构整合的费用，同比成长增至50.21%。

方便面业务方面，去年中国的方便面市场销售量同比衰退7%，而康师傅的方便面全年销售额按年亦跌4.5%，占总营业额的40.42%，全年毛利率同比跌0.91个百分点至28.33%。但透过调节市场策略及控制营运费用，方便面业务净利同比仍升7%。

公司表示，展望今年的经营环境仍将带来巨大挑战，公司将维持稳健经营，善控营运成本及资本开支，以及加强应变能力，创造综合效益。

康师傅2011年宣布与百事可乐结盟，2012年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运；康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国 、中国旺旺 以及非上市的娃哈哈集团等。

公布业绩前，康师傅早盘收低1.95%，大盘恒生指数 则涨0.57%。(完)

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