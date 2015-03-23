中港个股：中国神华将加快超低排放改造，拟年内落实收购母公司资产

路透香港3月23日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周一称，该公司将加快超低排放等清洁能源的改造，并预计今年内将落实收购母公司的资产。

神华董事长张玉卓在记者会上称，未来3-5年或者更长时期，中国的煤炭行业进入新常态，比如说需求增速放缓，市场竞争加剧，环保要求提高，产业需要转型升级。神华将把握挑战与机遇加快转型发展。

“神华目标成为世界一流的清洁能源供应商，公司将加快超低排放的改造，并积极探索风电、太阳能发电等新能源的发展。”他说。

神华副董事长凌文称，为增加较高容量的清洁燃煤机组（包括运营装机容量约3,500兆瓦），公司预计于今年内落实收购母公司的资产，其中包括“近零排放”的舟山电厂。

“目前为止，母公司与神华共有19台机组达到超低排放的目标，神华计划于近几年完成超低排放改造。”但他指出，“改造的投资涉及到商业秘密和技术秘密，故不便透露，但是成本是可控的。”

目前存续于母公司神华集团的14项资产，包括去年原煤产量1.4亿吨的煤矿、煤制油项目1,130万吨以及发电装机容量2,496万千瓦。

该公司上周五晚间公布，按国际会计准则，2014年度净利386.89亿元人民币，按年下降14%，主要受累于实现煤价同比下降10%并拖低煤炭业务获利，但部分被发电和运输业务溢利增长所抵销。

尽管盈利下降，神华维持派息比率在40%，末期股息每股0.74元。

神华此前公布，2015年度商品煤产、销量目标均按年下降逾10%，分别为2.74及4.04亿吨；经营收入减少15%至2,100亿元，大于经营成本的11%下降幅度。