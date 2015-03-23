亚洲能源：能源企业BG及Woodside将对缅甸四个区块投资11亿美元--官员

路透仰光3月22日 - 缅甸一位高级能源官员周日表示，英国BG Group 及澳洲Woodside Petroleum Ltd 将在缅甸西部若开邦沿岸的四个区块，最多投资10.8亿美元勘探油气。

这位官员称，这两家公司周五在缅甸首都奈比多与该国能源部签署了生产分享合同。他并补充称，这些区块的考察和勘探工作将要再花七、八年时间。

据缅甸中央统计局网站，在截至12月的九个月，该国油气业吸引了26亿美元投资，相当于外资总投资66亿美元的大约40%。

据BP世界能源统计年监，截至2013年底，缅甸已探明天然气储备为10万亿立方英尺，该国邻近的泰国约五分之一的天然气来自缅甸。(完)