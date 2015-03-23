亚洲能源：能源企业BG及Woodside将对缅甸四个区块投资11亿美元--官员

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透仰光3月22日 - 缅甸一位高级能源官员周日表示，英国BG Group 及澳洲Woodside Petroleum Ltd 将在缅甸西部若开邦沿岸的四个区块，最多投资10.8亿美元勘探油气。
这位官员称，这两家公司周五在缅甸首都奈比多与该国能源部签署了生产分享合同。他并补充称，这些区块的考察和勘探工作将要再花七、八年时间。
据缅甸中央统计局网站，在截至12月的九个月，该国油气业吸引了26亿美元投资，相当于外资总投资66亿美元的大约40%。
据BP世界能源统计年监，截至2013年底，缅甸已探明天然气储备为10万亿立方英尺，该国邻近的泰国约五分之一的天然气来自缅甸。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。