台湾股市：收盘小升再创近七年半新高，短线仍有续涨动能

路透台北3月23日 - 台湾股市周一收盘小升，续创近七年半收盘新高。交易员指出，美股维持强劲带动台股活力，预料近期陆续公布的电子股财报有望交出佳绩，支撑台股短线仍有望向上拓展空间。

台湾加权股价指数 收盘微升0.09%，报9,758.09点，此前收盘高位为2007年10月29日的9,809.88点；今日成交初值 为1,038.91亿台币，上交易日修正后为1,222.55亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，目前外资在台股并未见大幅卖超，而在期货的操作维持一万口以上的多单持有，这显示外资对台湾股市仍是偏多操作。此外，近期公布的电子股财报也相对强劲，基本面的强势有望维持台股的活络。

〞台股还很有机会盘坚向上，〞他说。

他并指出，和硕 午后将公布财报，预料不会差，也有望带动电子股的主流地位，只要国际股市能持稳高位，台股仍很有机会挑战高位。他预估，明日台股指数主交投料在9,650-9,850点。

和硕甫公布的2014年净利为146.6亿台币，高于市场预估的145.8亿台币。