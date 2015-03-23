台湾股市：收盘小升再创近七年半新高，短线仍有续涨动能

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透台北3月23日 - 台湾股市周一收盘小升，续创近七年半收盘新高。交易员指出，美股维持强劲带动台股活力，预料近期陆续公布的电子股财报有望交出佳绩，支撑台股短线仍有望向上拓展空间。
台湾加权股价指数 收盘微升0.09%，报9,758.09点，此前收盘高位为2007年10月29日的9,809.88点；今日成交初值 为1,038.91亿台币，上交易日修正后为1,222.55亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，目前外资在台股并未见大幅卖超，而在期货的操作维持一万口以上的多单持有，这显示外资对台湾股市仍是偏多操作。此外，近期公布的电子股财报也相对强劲，基本面的强势有望维持台股的活络。
〞台股还很有机会盘坚向上，〞他说。
他并指出，和硕 午后将公布财报，预料不会差，也有望带动电子股的主流地位，只要国际股市能持稳高位，台股仍很有机会挑战高位。他预估，明日台股指数主交投料在9,650-9,850点。
和硕甫公布的2014年净利为146.6亿台币，高于市场预估的145.8亿台币。
亚洲股市周一大多走扬。本地时间13:41，中国股市沪综指 上涨1.57%，日股 涨0.94%，香港股市 升0.54%，韩国股市 小跌0.09%。(完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。