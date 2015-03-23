日本债市：公债价格小幅上涨，跟随其它主要债市上日走势

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.020% +1.5 0.005%
五年期公债 0.080% +0.5 0.075%
10年期公债 0.320% +0.0 0.320%
20年期公债 1.090% -0.5 1.095%
30年期公债 1.340% +4.5 1.295%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.96 +0.06 147.90
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫/秦德兴; 审校 张若琪/杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。