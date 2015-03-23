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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 13:40 BJT

日本债市：公债价格小幅上涨，跟随其它主要债市上日走势

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.020% +1.5 0.005%

五年期公债 0.080% +0.5 0.075%

10年期公债 0.320% +0.0 0.320%

20年期公债 1.090% -0.5 1.095%

30年期公债 1.340% +4.5 1.295%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.96 +0.06 147.90

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫/秦德兴; 审校 张若琪/杜明霞)
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