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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 13:58 BJT

新兴汇市：美元疲软推升新兴亚币，马币料录得七周来最大单日涨幅

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.94 120.04 +0.08 -0.23 119.66

坡元 1.3757 1.3798 +0.30 -3.61 1.3260

台币 31.445 31.548 +0.33 +0.87 31.718

韩元 1114.30 1123.00 +0.78 -1.35 1099.30

泰铢 32.56 32.73 +0.52 +1.04 32.90

菲律宾披索 44.83 44.82 -0.02 -0.25 44.72

印尼卢比 13025.00 13112.00 +0.67 -4.95 12380.00

印度卢比 62.32 62.46 +0.22 +1.14 63.03

马币 3.6880 3.7270 +1.06 -5.19 3.4965

人民币 6.2050 6.2062 +0.02 -0.02 6.2040

(完)

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