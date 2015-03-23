中国新债：进出口行周四将招标发行至多170亿元三期债，期限1/5/10年

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透北京3月23日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(26日)在银行间债市招标发行至多170亿元人民币三期固息债，期限为一年、五年和10年，其中一年期为新发品种。
刊登在中国债券信息网的公告显示，五年及10年期债为该行今年第六及第五期增发债，票面利率依次为4.10%和3.99%。具体发行条款如下：
第5、6期增发债及第七期新发
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招标规模上限 一年和10年各60亿元；五年50亿元
期限/计息方式 1/5/10年固息
招标时间 1/5年：3月26日上午10:00-11:00
10年：3月26日上午10:00-11:20
中标方式 单一利率或价格(荷兰式)
起息日 1年：4月1日；5年：3月24日；10年：2月9日
缴款日 4月1日
分销期 3/26-4/1
上市日 1年：4月3日
5/10年：4月8日
发行手续费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 边竞/曾祥进)
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