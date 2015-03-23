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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 14:22 BJT

国际油市：油价下跌，此前沙特称不会单方面减产

“我们重申，市场决定价格”，沙特阿拉伯石油部长欧那密周日说。他同时表示，沙特将只考虑和非OPEC生产国合作进行合作削减产量。

“目前形势艰难。我们已经尽力，虽然召开了会议，但并没有成功，因为非OPEC国家坚持让OPEC担负重任，我们予以拒绝，”欧那密在利雅得参加能源会议间隙对记者表示。

“OPEC产量目前占30%的市场份额，70%来自非OPEC国家...如果我们希望提振油价，大家都应出分力。”，他说。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/秦德兴; 审校 孙茉莉/蔡美珍)
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