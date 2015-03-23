国际油市：油价下跌，此前沙特称不会单方面减产

“我们重申，市场决定价格”，沙特阿拉伯石油部长欧那密周日说。他同时表示，沙特将只考虑和非OPEC生产国合作进行合作削减产量。

“目前形势艰难。我们已经尽力，虽然召开了会议，但并没有成功，因为非OPEC国家坚持让OPEC担负重任，我们予以拒绝，”欧那密在利雅得参加能源会议间隙对记者表示。