更新版 1-日本经济：央行总裁告知首相，日本长期物价趋势未变

首相和央行总裁会定期碰面，交换有关经济的看法。

黑田东彦称，安倍没有发出询问。然而，参加央行2月政策会议的政府官员放弃了一些要求，不再呼吁央行“在尽可能早的时间”达到通胀目标，这意味着他们不那么急迫了。

上周，黑田东彦承认由于油价下跌，日本消费者物价可能出现暂时的下降，但他同时也发出强有力的讯息，即他不认为目前有扩大量化宽松举措的必要。本周五将公布通胀数据，预计2月扣除消费税上调影响的核心CPI仅较上年同期增长0.1%，因油价大跌令CPI受到压抑。

黑田东彦已经表示，日本央行将能够在2015财年的某个时候实现2%的通胀目标，因为经济产能与实际产出之间的缺口在缩小，同时油价下跌对同比数据的影响开始淡出。

许多分析师都认为，央行无法按时达成通胀目标，因为通胀上升速度不会那么快，许多央行观察家都觉得决策者设定的时间表太过激进。（完）