更新版 1-日本经济：央行总裁告知首相，日本长期物价趋势未变

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
首相和央行总裁会定期碰面，交换有关经济的看法。
黑田东彦称，安倍没有发出询问。然而，参加央行2月政策会议的政府官员放弃了一些要求，不再呼吁央行“在尽可能早的时间”达到通胀目标，这意味着他们不那么急迫了。
上周，黑田东彦承认由于油价下跌，日本消费者物价可能出现暂时的下降，但他同时也发出强有力的讯息，即他不认为目前有扩大量化宽松举措的必要。本周五将公布通胀数据，预计2月扣除消费税上调影响的核心CPI仅较上年同期增长0.1%，因油价大跌令CPI受到压抑。
黑田东彦已经表示，日本央行将能够在2015财年的某个时候实现2%的通胀目标，因为经济产能与实际产出之间的缺口在缩小，同时油价下跌对同比数据的影响开始淡出。
许多分析师都认为，央行无法按时达成通胀目标，因为通胀上升速度不会那么快，许多央行观察家都觉得决策者设定的时间表太过激进。（完）
(编译 汪红英/高琦 审校 杜明霞/艾茂林)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。