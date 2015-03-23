《中国企业债发行日程表》--3月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *东营市城市 8 7 -- -- AA 3/31-4/2 东方花旗证券 资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保） 中信建投证券 ========================================================================================= 三门县国有 3 7 3/17簿记建档 6.80% AA- 3/18-3/24 国信证券 资产投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 中国有色 30 10 3/19簿记建档 5.30% AAA 3/20-3/24 国泰君安证券 矿业集团 ========================================================================================= 丰县城市 10 7 3/19簿记建档 6.48% AA 3/20-3/24 东北证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 岳阳市洞 10 7 3/19簿记建档 6.15% AA 3/20-3/24 海通证券 庭新城投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 沈阳大东 7 7 3/19簿记建档 6.05% AA 3/20-3/24 广发证券 国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新泰市统 10 7 -- *6.35% AA 3/23-3/25 东方花旗证券 筹城乡发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 成都市兴 6 7 3/19簿记建档 6.00% AA 3/20-3/26 国金证券 城建实业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 玉环县交 5 7 3/19簿记建档 6.18% AA 3/20-3/26 国信证券 通投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 绍兴县柯岩 8 7 3/23簿记建档 上限7.00% AA 3/24-3/26 中信建投证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 广安发展 12 7 3/23簿记建档 上限7.00% AA 3/24-3/26 广发证券 建设集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 宁波梅山 8 7 3/20簿记建档 *6.27% AA 3/23-3/27 财通证券 岛开发投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 九江市置 12 7 3/20簿记建档 *6.20% AA 3/23-3/27 华林证券 地投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 开封新区 8 7 3/20簿记建档 上限6.50% AA 3/23-3/27 长江证券 基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 宜春市创 10 7 3/20簿记建档 *6.70% AA 3/23-3/27 国金证券 业投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 四川天盈实业 8 7 3/24簿记建档 *上限7.5% AA 3/25-3/27 国泰君安证券

(第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 邛崃建设 8 7 3/24簿记建档 *上限7.78% AA- 3/25-3/27 银河证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保） ========================================================================================= 包头科教 6 7 3/24簿记建档 *上限7.00% AA 3/25-3/27 平安证券 实业发展 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 株洲今添 16 7 -- *上限8.28% AA 3/25-3/27 国海证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金） 中信建投证券 ========================================================================================= 怀化经济 7 7 3/25簿记建档 上限8.63% AA 3/26-3/27 首创证券 开发区开发建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 常熟东南 8 7 3/25簿记建档 -- AA 3/26-3/30 中信建投证券 资产经营投资 ========================================================================================= 宜兴城市 11 7 3/27簿记建档 -- AA+ 3/30-4/1 东方花旗证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 益阳高新 16 7 3/27簿记建档 -- AA 3/30-4/1 西南证券 技术产业资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 贵阳白云 10 7 3/26簿记建档 上限8.00% AA- 3/27-4/2 中航证券 工业发展投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 陕西黄河 7 6 -- 上限8.78% AA 3/27-4/2 西部证券 矿业集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权/陕西龙门钢铁集团提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 文登金滩 7 4 3/23簿记建档 上限6.00% AA 3/24-3/26 齐鲁证券 投资管理 （中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保/

附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 西宁经济技术 5 4 3/25簿记建档 -- AA 3/26-3/30 平安证券 开发区投资控股集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 6 4 3/26簿记建档 上限6.90% AA 3/27-4/1 申万宏源证券 经济技术开发区建设发展总公司 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)