日本股市：日经指数收涨1%创15年新高，卫材跳升21%

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透东京3月23日 - 日本日经指数周一收盘刷新15年新高，跟随美股表现。卫材公司 股价跳涨21%，因旗下治疗阿兹海默药物取得成效，获券商调高评等。
日经指数 收涨1.0%报19,754.36点，为2000年4月以来最高收盘位。
东证股价指数 上涨0.7%报1,592.25点，但市场交投清淡，换手量仅为18.6亿股，为两周以来最低水平。
JPX-日经400指数 上涨0.8%报14,467.45点。(完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。