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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 14:33 BJT

日本股市：日经指数收涨1%创15年新高，卫材跳升21%

路透东京3月23日 - 日本日经指数周一收盘刷新15年新高，跟随美股表现。卫材公司 股价跳涨21%，因旗下治疗阿兹海默药物取得成效，获券商调高评等。

日经指数 收涨1.0%报19,754.36点，为2000年4月以来最高收盘位。

东证股价指数 上涨0.7%报1,592.25点，但市场交投清淡，换手量仅为18.6亿股，为两周以来最低水平。

JPX-日经400指数 上涨0.8%报14,467.45点。(完)
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