台湾债市：五年债殖利率收低，发债计画料有利明日标售

* 第二季发债计画内容有利明日五年券标售 * 须提防标售后缺乏追价的修正走势 * 明日104/6区间料在1.00-1.035% 路透台北3月23日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周一殖利率收低。交易员指出，因受美债 走势偏多带动。盘后财政部公布第二季发债计画，6月将发行的新五年券额度仅300亿台币，筹码偏少料有利于 明日标售。 他们认为，今日财政部公布的发债计画内容对债市属利多消息，由于截至上周五，104/6空单未平仓量增 加至164亿台币，若今晚美债不偏空，明日104/6料在空单回补带动下，有机会靠向1.00%关卡。不过也要提防 标售空单回补后因缺乏追价力道的修正走势。 〞明天是补空单的菜，要看他们写到哪去。也许标低，标完后往上弹。〞一位外商银行交易员说。 另一票券商交易员则认为，明日债市应该会先反应发债计画的利多，不过殖利率并不是因为筹码供应少， 就一定会往下。否则2009年当时一年只发行4,200-4,400亿台币的公债，10年券殖利率却飙到逾3%。 〞不会因为发债筹码少，美债利率就不会动、央行就不会升利率。〞他说。 一银行交易员则称，明天先看104/6殖利率会不会跌破先前的低点1.01%，由于先前市场已经多少反应了国 库署的想法，要殖利率跌破1.0%的难度偏高。 台湾财政部周一表示，今年第二季将发行1,500亿台币甲类公债及250亿台币国库券；其中六月将发行五年 期公债104/9期金额为300亿台币。台湾财政部国库署长凌忠嫄此前对路透称，第二季公债发行规划每期公债的 发行量，将视届时到期资金弹性运用，不排除将单期公债的发行额落在往例的区间低位。 路透在公布发债计画前曾访谈10家金融机构，他们认为，在补券需求与殖利率跌幅已高等多空因素拉锯下 ，预计104/6 公债得标利率料落在1.025-1.045%间。 美国公债收益率上周五下滑，但仍高于近期触及的数周低点，因美国和欧洲央行的货币政策宽松，促使交 易商恢复对美国公债的买盘，上日许多交易商对美国公债获利了结。 交易员预估，明日五年债104/6发行前交易区间暂估1.00-1.035%；10年债104/5区间则暂看1.55-1.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -1.27 1.0240 1.0200-1.0320 181.5 10 104/5 -1.50 1.5550 1.5550-1.5660 12.0 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月23日(一)：美国2月成屋销售年率;欧元区3月消费者信心指数初值;克里夫兰联储总裁梅斯特发表演讲; 美联储副主席费舍尔发表演说。 3月24日(二)：中国3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值、法国、德国、欧元区3月Markit PMI初值 、美国2月CPI、每周平均实质所得、美国2月新屋销售、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯演说。 3月25日(三)：德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数、美国2月建筑许可年率修正值、美国2月耐久 财订单、欧洲央行管委利卡宁记者会、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯演说。 3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月Markit综合及服务 业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易 士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议 。 3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物 价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5550 5 104/6 1.0240 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)