更新版 1-新加坡数据：2月CPI连续第四个月下滑，央行预计放松政策

渣打银行分析师Jeff Ng表示，最有可能的情况是，新加坡金管局在4月的半年度政策检讨会议中，一步放宽以汇率为基础的货币政策。

“我们认为坡元名义有效汇率(NEER)中间价料将下降，但我认为会议表决结果中，赞成与反对的票数相当接近，”Ng说。

金管局1月时在非例行会议时，意外宣布降低坡元NEER政策区间的斜率。

本月初公布的路透调查显示，11位受访者中有7位认为金管局4月会再放宽政策。

2月核心通胀较上年同期上升1.3%，高于路透调查预估的上升1.1%。核心通胀扣除与汽车相关及住宿成本，是新加坡货币政策关注重点。

荷兰国际集团(ING)亚洲研究主管Tim Condon说，比起通胀数据，本周稍晚将公布的2月工业生产数据对政策前景更具关键作用。