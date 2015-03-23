更新版 1-新加坡数据：2月CPI连续第四个月下滑，央行预计放松政策

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
渣打银行分析师Jeff Ng表示，最有可能的情况是，新加坡金管局在4月的半年度政策检讨会议中，一步放宽以汇率为基础的货币政策。
“我们认为坡元名义有效汇率(NEER)中间价料将下降，但我认为会议表决结果中，赞成与反对的票数相当接近，”Ng说。
金管局1月时在非例行会议时，意外宣布降低坡元NEER政策区间的斜率。
本月初公布的路透调查显示，11位受访者中有7位认为金管局4月会再放宽政策。
2月核心通胀较上年同期上升1.3%，高于路透调查预估的上升1.1%。核心通胀扣除与汽车相关及住宿成本，是新加坡货币政策关注重点。
荷兰国际集团(ING)亚洲研究主管Tim Condon说，比起通胀数据，本周稍晚将公布的2月工业生产数据对政策前景更具关键作用。
“因为如果他们得修正成长预估的话...如果他们认为有此必要，那么我认为那更有可能促使金管局进一步放松政策。”(完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。