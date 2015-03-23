《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰元涨势在亚洲市场表现出色

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
0235 GMT * 新西兰元兑美元上扬0.86%，澳元兑美元上涨0.58%，英镑兑美元涨 0.14%，美元/马币跌1.10% * 日经指数上涨0.99%，沪综指收盘大涨1.95%，MSCI明晟亚太地区( 除日本)指数涨0.43%，美国10年期公债收益率报1.9268%，美国原油下跌1 .55% * 西班牙Podemos党在安达鲁西亚地方选举中有所斩获，年底全国大 选添加变数 * 希腊总理警告梅克尔，若无援助将“不可能”偿还债务--金融时报 * 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。