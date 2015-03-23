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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 15:24 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰元涨势在亚洲市场表现出色

0235 GMT
    
    * 新西兰元兑美元上扬0.86%，澳元兑美元上涨0.58%，英镑兑美元涨
0.14%，美元/马币跌1.10%
    * 日经指数上涨0.99%，沪综指收盘大涨1.95%，MSCI明晟亚太地区(
除日本)指数涨0.43%，美国10年期公债收益率报1.9268%，美国原油下跌1
.55%
    * 西班牙Podemos党在安达鲁西亚地方选举中有所斩获，年底全国大
选添加变数
    * 希腊总理警告梅克尔，若无援助将“不可能”偿还债务--金融时报
 
    * 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t
    (完)
          
      
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X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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