全球金市：金价守住连三日涨幅，接近两周高点

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1182.55 0.37 0.03
现货银 16.66 -0.07 -0.42
现货铂金 1135.5 1.5 0.13
现货钯金 775 -1 -0.13
COMEX期金 1182.1 -2.5 -0.21
COMEX期银 16.675 -0.208 -1.23
汇率
欧元/美元 1.0787
美元指数 98.06
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李婷仪 审校 蔡美珍/高琦)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。