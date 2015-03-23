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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 15:37 BJT

全球金市：金价守住连三日涨幅，接近两周高点

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价格 变动 涨跌%

现货金 1182.55 0.37 0.03

现货银 16.66 -0.07 -0.42

现货铂金 1135.5 1.5 0.13

现货钯金 775 -1 -0.13

COMEX期金 1182.1 -2.5 -0.21

COMEX期银 16.675 -0.208 -1.23

汇率

欧元/美元 1.0787

美元指数 98.06

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李婷仪 审校 蔡美珍/高琦)
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