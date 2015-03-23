更新版 1-企业并购：台湾国泰人寿得标两家问题人寿，整体投资收益率有望进补

(新增金管会及分析师说法)

路透台北3月23日 - 台湾保险安定基金周一公布，台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿以赔付金额303亿台币标得国宝人寿及幸福人寿。分析师认为，正向看待国泰人寿得标，其海外投资上限可望因此提高5%，整体投资收益率料将进补。

元富投顾金融产业分析师梁立人表示，目前国泰人寿死利差互抵已累计700余亿台币，此次得标奖励措施将死利差互抵后可转为净值项下的特别准备金，净值回冲可望美化帐面价值。此外，国寿也将享有海外投资上限提高5%的奖励措施。

“国寿变向提高海外投资占比到6成，这样很补。”他说。

截至2014年底，国泰人寿总投资金额4.16兆(万亿)台币，海外投资约可再增加约2,000余亿台币额度，目前平均海外投资收益率可达5-6%，有助于提升目前国寿4.3%的整体收益率。

国泰金控今收高1.41%，报50.2台币，表现不仅优于台股加权指数 的0.09%涨幅，亦优于金融保险指数 的0.23%涨幅。

**金管会称赔付金额低于外界预期**

金管会表示，经查国宝及幸福人售截至二月底止，净值高达负560亿台币，外界预估政府须赔付金额约600亿，由于金管会提供行政宽容措施，提高业者投标诱因，如扣除保留资产约80亿，则接管该两家保险公司净赔付约223亿，赔付金额远低于净值负数缺口及外界预期。

安定基金去年底公告国宝人寿及幸福人寿等两家问题保险公司将分成三个标案，包括两者合并标售及国宝人寿、幸福人寿各自独立标售，于3月23日公开标售。