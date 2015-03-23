亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.7%，上海库存下滑缓解中国需求疑虑

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
东京一家经纪公司的消息人士称：“(上海库存)数据或引发了今日的跳涨。”
TOCOM-8月橡胶合约 <0#2JRU:>收高3.6日圆，报每公斤214.1日圆。盘中一度高见214.9日圆，为3月17日以来最高。
美元兑日圆报119.87附近，低于上周五下午的约120.72。
上海期交所9月主力期胶 涨460元人民币或3.7%，收报每吨12,990元。稍早曾攀升至高点13,080元，为3月4日以来最高。
新加坡SICOM近月4月合约 尾盘报每公斤142.4美分，跌0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王洋; 审校 孙茉莉/艾茂林)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。