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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 15:44 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.7%，上海库存下滑缓解中国需求疑虑

东京一家经纪公司的消息人士称：“(上海库存)数据或引发了今日的跳涨。”

TOCOM-8月橡胶合约 <0#2JRU:>收高3.6日圆，报每公斤214.1日圆。盘中一度高见214.9日圆，为3月17日以来最高。

美元兑日圆报119.87附近，低于上周五下午的约120.72。

上海期交所9月主力期胶 涨460元人民币或3.7%，收报每吨12,990元。稍早曾攀升至高点13,080元，为3月4日以来最高。

新加坡SICOM近月4月合约 尾盘报每公斤142.4美分，跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王洋; 审校 孙茉莉/艾茂林)
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