《路透晚报》--3月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1%创15年新高，卫材跳升21%

日本日经指数周一收盘刷新15年新高，跟随美股表现。卫材公司股价跳涨21%，因旗下治疗阿兹海默药物取得成效，获券商调高评等。

日经指数收涨1.0%报19,754.36点，为2000年4月以来最高收盘位。

--中国股市：沪综指收升近2%再创七年新高，监管层表态激励人气

中国股市沪综指收升近2%再创七年新高，并出现罕见的九连涨。分析师指出，监管层近日表态称股市上涨有其合理性，这预示着近期不太可能出手干预。今日在增量资金推动下，大盘继续稳步上扬，成长股及“一带一路”概念涨幅居前。

沪综指收报3,687.728点，涨70.41点或1.95%，此前收盘高点为2008年5月6日的3,733.50点；上证A股今日成交6,597亿元人民币，上日为6,496亿元。

--香港股市：收涨，受中国内地及国际股市升势激励

香港股市收涨，受中国内地股市连九日升势激励。美国及欧洲股市周五上扬，亦协助提振港股。

恒生指数上涨0.5%，报24,494.51点，恒生国企指数上涨0.2%至12,177.82点。

--汇市：美元处于守势，美联储温和声明带来的谨慎心态犹存

美元在亚洲市场开局处于守势，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表偏于温和的政策指引，给6月升息前景和美元偏多地位带来疑云，市场在过去几个交易日走势波动。

美元指数涨0.19%至98.099，仍远离3月13日创下的12年高点100.390。

--国际油市：油价下跌，此前沙特称不会单方面减产

油价下挫，此前沙特在周末表示市场决定油价，该国不会单方面减产以保卫价格。自油价从2014年6月开始下滑以来，许多分析师都预期石油输出国组织(OPEC)中的最大产油国沙特最终会减少产量。但沙特迄今选择维持产量不变以保护自己的市场份额。

0913 GMT，指标布兰特原油期货报每桶54.42美元，较上周五结算价下跌0.9美元。美国原油跌1.11美元至每桶45.46。

--全球金市：金价守住连三日涨幅，接近两周高点

金价守住三日来的涨幅，接近两周高点，受美元走软及美联储审慎看待升息时间的态度提振。0918 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,181.55美元；周五曾攀升至1,187.80美元，为3月6日以来最高，因美元大幅下跌。

--金属期市：伦铜上扬，受益于美国升息脚步放缓憧憬及技术性买盘

伦敦期铜升至两个多月来高位，美国将延后升息的预期心理打压美元，另外，技术分析人士认为，铜价突破一重要技术水位后，已出现新的买进信号。

0920 GMT，LME三个月期铜上涨0.23%，报每吨6,059美元，扩大上个交易日3.3%的涨幅。伦铜盘中稍早曾触及6,141.50美元，为1月9日以来最高。上海期货交易所5月期铜合约大涨至每吨44,050元人民币，也为1月初以来最高，终场收涨3.7%，报每吨43,690元人民币。