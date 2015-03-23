全球金属：印尼锡出口商同意将每月锡出货上限定为4,500吨--官员

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透雅加达3月23日 - 印尼最大锡矿商PT Timah 一名官员周一表示，该公司与一炼厂组织已达成协议，将把每月的锡出口总量上限设在4,500吨。印尼是全球最大锡出口国，正努力寻求支撑价格之道。
Timah的公司秘书Agung Nugroho周一透过简讯对路透说，在印尼主要锡产区Bangka-Belitung的一场行业会议决议，每月的锡出口总量将不超过4,500吨。Timah的出口量将为2,500吨。
由19家炼厂组成的印尼锡出口商协会(AETI)主席Jabin Sufianto也对路透说，该协会同意其出口上限为2,000吨。
伦敦金属交易所(LME)期锡 触及2010年6月以后最低的每吨16,705美元。(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦/高琦)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。