全球金属：印尼锡出口商同意将每月锡出货上限定为4,500吨--官员

路透雅加达3月23日 - 印尼最大锡矿商PT Timah 一名官员周一表示，该公司与一炼厂组织已达成协议，将把每月的锡出口总量上限设在4,500吨。印尼是全球最大锡出口国，正努力寻求支撑价格之道。

Timah的公司秘书Agung Nugroho周一透过简讯对路透说，在印尼主要锡产区Bangka-Belitung的一场行业会议决议，每月的锡出口总量将不超过4,500吨。Timah的出口量将为2,500吨。

由19家炼厂组成的印尼锡出口商协会(AETI)主席Jabin Sufianto也对路透说，该协会同意其出口上限为2,000吨。