港股业绩：华润置地去年核心净利升25%，物业结算面积及毛利率俱升

路透香港3月23日 - 中国大型房地产商--华润置地 周一宣布，去年的核心净利同比升25%，受开发物业结算面积增加及毛利率上升，以及租金收入增长带动。

截至去年12月底止，华润置地净利为147.08亿港元，同比基本持平；但扣除投资物业评估增值后的核心净利为118亿港元股东应占溢利港币，同比升25%。

公司的业绩声明称，期内开发物业毛利率由2013年的26.1%提升至29.3%，至于投资物业（包括酒店）毛利率则由64.8%降至61.9%。去年公司结算面积同比升15.9%，投资物业的租金收入则按年升17.6%。

展望今年，华润置地表示，房地产行业挑战与机会并存。一方面中国经济进入增速放缓的＂新常态＂，人口红利对行业的积极作用开始减弱，部份城市面临去库存压力，投资物业竞争也日趋激烈，房地产行业也将步入＂新常态＂阶段。

但另一方面，宏观调控政策由限转松，货币政策继续保持适度宽松，这将有效提振房地产行业发展。

华润置地称，目前公司的商业地产已初具规模并已形成较强竞争优势，未来公司继续积极开展电子商务探索阶段，为其商业房地产未来发展注入活力。2015年至2018年将是公司新建持有物业投入运营的高峰期。

至去年底，该公司在内地布局51个城市，总土地储备计容建筑面积达4,004万平方米，其中开发物业3,463.50万平方米，投资物业540.91万平方米。土地储备总量能满足未来三至五年的发展需求。

公布业绩前，华润置地收高3.19%，报21港元;优于大盘恒生指数 0.49%的升幅。（完）

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