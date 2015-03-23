《中国债市每日综述》现券一二级仍弱IRS上行，关注明日逆回购及汇丰数据

* 现券一二级市场继续联袂走弱

* 虽七天回购再跌近20bp，但IRS掉头走升

* 隔夜供给收敛抑制资金进一步向宽

* 关注明日逆回购量价操作及汇丰宏观数据

路透上海3月23日 - 中国银行间市场现券收益率周一震荡上行，IRS亦随之走高。交易人士表示，虽然回购利率依旧稳步下行，但隔夜资金供给偏紧，叠加股市大涨等因素致现券谨慎情绪难改，一二级市场继续联袂走弱。

他们并称，目前宏观政策相对真空期，现券市场趋势性方向并不明朗，机构待明日逆回购量价操作及汇丰PMI数据提供更多交易指引。

北京一银行交易员表示，今日现券收益率“国开上了四个点，国债三个点左右吧，10年国开在3.85%-4.0%之间反复正常。”

他并指出，现在没有明确的进一步证明经济继续下行的数据出来，现券肯定是震荡的，股市和资金都是短期扰动因素。

股市沪综指周一收升近2%再创七年新高，并出现罕见的九连涨。分析师指出，监管层近日表态称股市上涨有其合理性，这预示着近期不太可能出手干预。今日在增量资金推动下，大盘继续稳步上扬，成长股及“一带一路”概念涨幅居前。

上述交易员并指出，明天汇丰PMI肯定要影响一波，如果数据超过预期，估计收益率得迅速上5bp(基点)左右；而央行逆回购如何操作也值得关注。

上海另一银行交易员称，从盘面来看，现券二级依旧是少数交易盘在操作，目前并没有大的趋势性力量，而IRS今日一改前几日跌势走升近5-6个基点，可以说前期对回购利率下行已经提前反应，且上周累积下行幅度也较大。

一级市场方面，农发行下午招标的三期固息债中，两年期新发品种中标利率为3.95%，为投标区间上限；同时招标的三年期增发品种中标收益率为3.9850%，五年期增发品种收益率4.0996%；三期债对应投标倍数分别是1.45倍、2.42倍和2.52倍。

汇丰(HSBC)/Markit周二将公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，路透调查预估中值为50.6。

10年期国开行活跃券150205券最新报价 在3.9100%/3.8950%，上日尾盘为3.8800%/3.8600%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.99元人民币，较上日结算价跌0.14元，或0.14%。10年期国债主力合约T1509 收报97.02元人民币，较上日结算价跌0.03元，或0.03%。

**隔夜供给收敛抑制资金进一步向宽**

银行间市场周一主要回购利率普降，其中七天期领跌。从结构上看，作为成交主力的隔夜品种供给较上日有所收敛，抑制资金进一步向宽步伐。

交易员称，目前机构轧平头寸压力不大，季末等时点忧虑亦有限，整体预期稳中向好；但在市场流动性未完全靠自身恢复情况下，对央行公开市场逆回购等体外注入仍有依赖性。

上海一银行交易员表示，“就是隔夜供给少，大行出的没那么多。总的来说，比上周五要紧一点。不过平(头寸)应该没问题的。”

她并指出，春节后公开市场逆回购逐渐减量，但在外汇占款增量等未有明显改善前，预计本周继续进行的可能性仍很大，同时不排除使用MLF等其他流动性补充工具的可能。

公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限继续仅有七天一种。

春节过后，公开市场逆回购操作减量连续四周净回笼，但同时伴以放量续做MLF(中期借贷便利)数量支持组合拳。利率方面，七天期逆回购两次各下调10个基点(bp)，最新水平为3.65%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)