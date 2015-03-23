台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.45%附近，较上次标售走低

* 标售标的：91天期国库券

* 标售时间：周二(24日)

* 标售金额：暂定金额350亿台币

* 预测区间：0.45%附近

* 受访机构：五家

路透台北3月23日 - 台湾央行周二将代财政部标售91天期国库券。路透调查显示，市场资金泛滥，预料外商银对此天期91天国库券兴趣不减，估计明日将标售的91天期国库券将落于0.45%附近，较先前0.48%的标售利率走低。

路透周一访谈五家金融机构，其中包括四家本地金融机构及一家外商银行。多家预估本期国库券决标贴现率在0.45%左右，大区间则在0.42-0.48%。

银行间资金调度人士指出，台币市场资金相当充裕，虽然近季底但需求仍然不振，外商银行手中的资金也还很不少，且本周四也有二期国库券将到期，预料到期的银行应仍想将资金配置于此，标售利率料较2月初标售的国库券略微走低。

〞外商可能如果到期了，还是会想要放在这里，〞一位小型外商银行交易员说。他们也表示，虽然由外币换汇台币的成本走高一些，但若以先前国库券标售的水位，也不致亏本，因此预料基本的需求仍在。

不过也有多家本地商银交易人士表示，国库券标售利率水位偏低，〞这不是我们的菜，〞一位大型本地商银交易人士说。

周二(24日)央行将标售的国库券天期是91天，金额预估350亿，25日发行。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2015年

2月2日 91 300 0.480 2.03

1月13日 182 250 0.490 3.02

1月 7日 273 287* 0.550 2.10

2014年

12月26日 182 350 0.530 3.87

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

注：*表不足额标售。(完)

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