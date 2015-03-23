更新版 1-中国汇市：人民币震荡收贬，上周大涨后市场观望监管意图

* 人民币即期收贬，市场震荡加剧 * 中间走升至近一个月新高 * 上周大涨后市场观望监管意图觅方向 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月23日 - 中国人民币兑美元 即期周一震荡收贬。尽管上周创下逾 七年最大周涨幅，但市场对于人民币中长期走升仍缺乏信心，美元买盘还是很盛。市场波动 区间收窄，市场主体转为观望监管层意图并寻觅下一步市场方向。 中间价微幅走升至近一个月新高，一度带动即期走升，但交易员称，全天交易整体比较 乱。总体而言，结购汇都很多，交易量还是挺大，尤其是中资大行的操作方向不明朗，市场 也缺乏一致的方向。 “现在感觉是多也不是，空也不是。...之前大行在结汇，即期价格下来很快，大家也 跟着走，现在大行不在了，市场也没方向，多的时候全是多，价格很快上去，空的时候又全 是空的，价格又很快下来。”一城商行交易员指出。 人民币即期上周单周上涨0.86%，创逾七年最大周涨幅，中资大行在市场上大肆结汇在 其中功不可没，被市场揣测为实施监管层干预之意。不过今日早盘未发现大行的明显方向性 操作，市场更多进行观望，以寻觅下一步方向，交易员并指出，日内购汇力量挺大的，估计 短期内不大可能出现类似上周的大涨走势。 中国人民银行研究局局长陆磊周六淡化有关官方疑似干预汇率的传闻，他表示，人民 币当前汇率水准适当，因为反映了外汇供需及经济基本面。中国央行行长周小川周日表示， 今年将实现人民币资本项目可兑换。 全球汇市方面，美元周一在亚洲市场开局处于守势，由于美国联邦储备理事会(美联储/ FED)发表偏于温和的政策指引，给6月升息前景和美元偏多地位带来疑云，市场在过去几个 交易日走势波动。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ， 以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2160 6.2062 -0.16% 中间价 6.1448 6.1496 0.08% 成交额 188亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.22% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 266 6.1930 6.2196 2015年来即期升贬值幅度 -0.19% 1年期美元/人民币掉期升水 2065 离岸人民币市场,北京时间17:30 今日 上日 1年期NDF 6.3750/6.38 6.38 CNH即期 6.2100/6.212 6.2027 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 黄凯)